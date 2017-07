La exigencia de subir no pesa

"Somos uno de los equipos a batir, el Sporting siempre tiene que estar en la máxima categoría". Sergio lo tiene claro. Pese a que sólo tiene 25 años ya es un veterano de la plantilla del Sporting. Y no le tiembla el pulso en reconocer que el objetivo de la temporada debe ser el ascenso. Como ya lo dijo Paco Herrera en su presentación, y como sienten los jugadores de la plantilla.

Sergio, que ya debutó hace siete años con el Sporting, y que tras la marcha de Cuéllar es el tercer jugador que más tiempo lleva en la plantilla, reconoció ayer que "ser capitán del Sporting es una gran responsabilidad" y que no supone un paso atrás jugar en Segunda. "Es cierto que todos los jugadores queremos jugar en lo más alto, y que ojalá que no hubiéramos descendido porque todos queríamos jugar en Primera. Pero estamos en Segunda y no es impedimento jugar en esta categoría. Tenemos que habituarnos otra vez a esta liga, superar estos obstáculos y lo que nos pongan por delante", dijo.

El centrocampista avilesino pasó ayer por la mañana el reconocimiento médico previo al inicio de la temporada. Este año afrontará su quinta temporada consecutiva en la primera plantilla, donde ya había estado otro año antes, pero hizo un paréntesis para regresar al filial. Su debut en Primera se produjo cuando apenas tenía 18 años, y Sergio supo tener paciencia para gozar de una nueva oportunidad y asentarse como uno de los fijos del equipo. "Lo que me ha llevado a crecer siempre es el trabajo. La gente que llevamos más tiempo tenemos que tirar más del carro, pero nada más, seguiré en mi línea de constancia y humildad", indicó ayer.

Al primer entrenamiento del próximo lunes llegarán los futbolistas que continúan del año pasado, los que regresan de su cesión y los canteranos. No habrá ninguna cara nueva. Una circunstancia que según Sergio no debe preocupar a la afición. "Puedo entender que lleguen a estar un poco decepcionados, pero el mercado de fichajes acaba de empezar hace poco tiempo", explicó el avilesino antes de añadir que "el club quiere traer a los mejores futbolistas, y eso no se consigue de un día para otro. La afición y el club deben tener tranquilidad".

La exigencia de ascender a Primera no es una circunstancia que preocupe en exceso a Sergio. Aunque ya vivió algo similar en 2012, y el comienzo de Liga, con Manolo Sánchez Murias en el banquillo, no fue el deseado. En la primera vuelta fue despedido y llegó Sandoval, pero tampoco logró el objetivo, y el Sporting ni siquiera entró en puestos de play-off. Por eso esta vez Sergio reclama que no exista celeridad y que vayan paso a paso: "En la cabeza de todos estará seguro ese objetivo del ascenso, pero estamos en pretemporada y no tenemos que centrarnos sólo en eso. Hay que ir trabajando, crear cimientos, mejorar todo, y a partir de eso estar en las posiciones de arriba".