Moi Gómez recupera su sitio

Paco Herrera ha elegido a Moi Gómez. "Valoro a Moi como titular para el domingo". Al contrario de lo que suele ser habitual, el entrenador del Sporting dio ayer un voto de confianza al futbolista que se quedó fuera de la alineación inicial ante el Lorca. Herrera, que confesó tras el fiasco de Soria, que había echado de menos a Moi, justificó su suplencia de la semana pasada porque "fue el que más cargado terminó el partido de Copa". La duda ahora se centra en la ubicación del alicantino. La preferencia de Herrera es que vuelva a completar el trivote junto a Carmona y Sergio, pero los problemas físicos de Santos, que no se entrenó ayer por unas molestias en los adductores, podrían desplazarlo a la izquierda y hacerle hueco en el equipo titular a Álex López.

Santos no se ejercitó ayer con sus compañeros, pero no parece que su concurso en Pamplona esté comprometido. De su estado físico puede depender también la convocatoria de Nacho Méndez, el único futbolista del filial que ayer se ejercitó con el primer equipo. "Nacho tiene posibilidades de estar con nosotros en Pamplona, va creciendo mucho y ya no extraña la categoría", anunció Paco Herrera.

Otro que sí estará en la convocatoria con toda seguridad es Rubén García, una vez que las pruebas radiológicas han descartado una lesión de consideración. Paco Herrera dejó claro ayer que cuenta con el mediapunta, aunque lo más probable es que regrese a la banda derecha. También el portero suplente Óscar Whalley regresará a la citación después de haberse quedado en la grada en el último partido ante el Lorca. El regreso de Dani Martín al filial le abre la puerta a la convocatoria de nuevo.