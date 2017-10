Barba: "El orden es lo primero, hay que recuperarlo"

"Ya lo hemos hecho esta temporada. En el primer partido lo hicimos muy bien". Federico Barba enfatiza la virtud del Sporting de mostrarse como un conjunto sólido en lo defensivo, difícilmente vulnerable. La subraya porque reconoce que, actualmente, el equipo ha dejado de mostrarse así. Es por eso que da la razón a su entrenador, Paco Herrera, en la necesidad de recuperar el equilibrio que se vio en el inicio del campeonato. "Él nos ha insistido en el orden. El orden es lo primero. Y si volvemos a recuperarlo...", comenta como el camino que hará al Sporting ganar confianza, fútbol y "lo más importante, los tres puntos".

Federico Barba no tiene reparos en reconocer que el equipo ha vuelto a reunirse en torno a su entrenador para analizar en profundidad lo sucedido el pasado domingo en Pamplona, donde el Sporting ofreció su peor cara ante un Osasuna infinitamente superior. "Después de una derrota es justo mirar todo, ver qué pasó, y hacerlo mejor", comenta con naturalidad y en un castellano con ciertos toques de italiano que van más allá de su acento. "Lo hemos visto en imágenes, sí", añade sin querer entrar en más detalles que los de una de las prioridades de Herrera: el orden táctico. "Es una de las causas por las que las cosas no van. Seguro que lo corregimos", subraya intentando transmitir un mensaje de normalidad sobre la situación.

"No me parece que haya mucha exigencia en torno al equipo. No sé lo que pasa fuera. No leo mucho. A lo mejor es por eso", comenta el futbolista, en otro aparente intento de no desmadrar las cosas y ahondar en los silbidos que pudieron escucharse en el último partido en El Molinón. "No estábamos jugando bien, a lo mejor es por eso", desliza. "Nosotros queremos hacerlo mucho mejor. Nuestra casa tiene que ser como un castel", dice, quedándose la palabra castillo entre el castellano y el italiano. No tiene dudas de que hacerse fuertes en El Molinón es clave para alcanzar el objetivo. "Tenemos que ganar todos los partidos", asegura en referencia a los que se disputen en el municipal gijonés, donde el sábado esperará el colista, el Sevilla Atlético.

Barba, una de las diez incorporaciones de esta temporada, se siente ya plenamente adaptado al equipo y a la categoría. De hecho pone como ejemplo anteriores experiencias para intentar aplicarlas a lo que ahora está viviendo en Gijón. "Las segundas categorías son diferentes, siempre más duras y todos los equipos tienen casi el mismo nivel, no como en Primera División. Ya he ganado en una temporada, con el Empoli. Sé como es y por eso estoy seguro de que lo vamos a conseguir", comenta sobre el éxito de conseguir un ascenso a la máxima categoría.

Dani Martín, única baja

Álex López se reincorporó ayer al grupo después de haberse ausentado el martes por su reciente paternidad. Lora, pendiente de evolución por sus molestias en los isquiotibiales, hizo todo el trabajo junto a sus compañeros, pero se mantiene como duda para recibir al Sevilla Atlético. Dani Martín, aquejado de una afección viral, fue la única ausencia en el entrenamiento.