El Reus traspasó el gafe con los penaltis

"Si tenemos como estrategia los penaltis, soy una ruina". Todo se torció en Reus. Hasta ese momento, Michael Santos había transformado por la escuadra el único penalti lanzado por el Sporting. "El Reus falla dos penaltis en Copa contra nosotros y, después del partido, López Garai, que fue jugador nuestro en el Celta, me habla de siete penaltis fallados seguidos", relata. Ese día el gafe cambió de bando: "A ellos se les cortó la racha y empezó la nuestra". Al haber fallado tres lanzadores distintos, no le preocupa tanto como si uno hubiera errado tres veces. Como el consuelo es fácil de encontrar, Ángel Rodríguez valora que "lo importante es que esos penaltis fallados no nos han costado puntos".