Mejor actor de reparto

"Estoy tranquilo, sé cuál es mi rol en el equipo". A pesar de que su carrera avanza a ritmo frenético, Nacho Méndez tiene un don especial para la pausa. Como los buenos centrocampistas sabe medir los tiempos y asume que "se recupera Sergio que es un jugador importante en el equipo y estoy trabajando para ponérselo difícil al entrenador". A pesar de su juventud, su discurso desprende madurez: "lo que me queda es esperar minutos y, cuando los tenga, intentar aprovecharlos".

La competencia es dura y puede ser mayor. "Estoy preparado para competir con quien sea, todo lo que sume para el equipo será bienvenido", señala en referencia a que el Sporting pueda firmar otro centrocampista en este mercado invernal.

A Nacho no le beneficia especialmente el 4-4-2 usado por Baraja, quien apuesta por un centro del campo más sólido. "En general, al equipo, que es lo que importa, le viene bien este sistema, nos estamos adaptando bien, estamos en una línea buena y se ve un equipo más reconocible y bien armado", sostiene. El guaje agradece la confianza de Baraja, aunque tampoco olvida al técnico que le hizo debutar: "Con Paco estuve muy a gusto, tuve su confianza, aunque por circunstancias no disfruté de tantos minutos. Desde la llegada de Baraja me siento muy a gusto en el equipo, me transmite mucha confianza y estoy muy cómodo".

Aunque parece incorporado al primer equipo a todos los efectos, aún se ofrece para ayudar al filial. "Acabo de renovar hace nada, pero mientras tenga ficha y dorsal del filial estoy a disposición de los entrenadores, preparado para lo que sea y si me toca bajar lo haré con toda la ilusión del mundo", señala antes de elogiar que el segundo equipo "está haciendo un año para quitarse el sombrero. Ser líder es anecdótico, pero es una oportunidad de oro".

Nacho Méndez muestra buen regate cuando se le pregunta por el derbi: "Me acabo de enterar del horario, queda mucho, hay tres partidos por delante y no podemos centrarnos más que en lo de esta semana. Es un partido muy bonito, con un ambiente increíble, pero toca Alcorcón".