Torrecilla: "Valoramos traer un centrocampista"

"Ahora lo importante es estudiar las situaciones. Si no se mejora la plantilla, no vamos a mover el equipo". Miguel Torrecilla, director deportivo del Sporting, acompañó a Jony en su presentación como nuevo jugador rojiblanco y analizó la situación del equipo en pleno mercado de invierno. "No cerramos puertas a ninguna posición. La posición de extremo era la inicial. La segunda posición que estamos valorando es la de un centrocampista. En ellos estamos", señaló el salmantino. "Puede que venga alguien, o nadie. Es momento de tomar decisiones y que no venga nadie también es una decisión", apuntó antes de ser rotundo respecto al actual equipo: "Hay plantilla suficiente para lograr el objetivo".

"La opción de compra ha estado encima de la mesa en la negociación por Jony, pero no se ha podido lograr. Vamos a emplazarnos a final de temporada", comentó Torrecilla. "Ahora estamos trabajando en llegadas y salidas. Es un mercado de una intensidad alta y poco tiempo", apuntó sin querer dar muchos detalles sobre las otras vías abiertas para reforzar al equipo. En lo que quiso ser claro el director deportivo fue en las cuestiones relacionadas con la posible salida de Quintero, Xandao o Viguera. "No hemos comunicado a ningún jugador que tenga que salir. Otra cosa diferente es que el jugador entienda que su situación en el equipo no es la que pensaba y se ponga en el mercado. Más que jugadores, lo han hecho agentes de jugadores. Algunos están trabajando soluciones porque su situación no es la que les gustaría en este semestre inicial", detalló.