Que siga la racha

El Sporting quiere alargar su momento dulce lo máximo posible para seguir con pie firme hacia Primera. Mientras el resto de rivales en la carrera del ascenso muestran síntomas de irregularidad, el conjunto rojiblanco quiere estirar al máximo su buen momento y conseguir en Cádiz (18.00 horas, Movistar Partidazo) su novena victoria seguida en liga. Un triunfo que, de lograrlo, dejaría a los andaluces a diez puntos del Sporting cuando restarían 18 por disputarse. Cuentas de la lechera que a Baraja no le gusta a hacer, pero que están presentes en la cabeza de todo el sportinguismo.

Los rojiblancos visitarán el Ramón de Carranza, un campo que históricamente se le ha dado bien, ya que en Segunda nunca han perdido (cuatro victorias y dos empates), y si se tienen en cuenta los partidos de Primera el bagaje es muy positivo, ya que el Sporting se fue de Cádiz puntuando en 13 de sus 17 visitas. Al partido el Sporting llegará además con una dinámica de diez jornadas sin perder y dos goles en contra nada más, un registro que contrasta con el de un Cádiz que no ha ganado en sus últimos cuatro partidos, y que afronta el duelo como una final para enganchase a la lucha por el ascenso directo.

Los números son positivos para el Sporting, pero las sensaciones no tanto, ya que los rojiblancos han ganado sus tres últimos partidos ante Almería, Reus y Valladolid sufriendo en muchas fases del partido y haciendo más gala de efectividad que de buen juego.

En el Carranza Baraja no podrá contar de nuevo con Santos por lesión. Las últimas dos semanas Nano Mesa cumplió con creces, pero el canario hizo saltar ayer las alarmas tras un aparatoso pisotón de Juan Rodríguez en el talón, que le hizo abandonar la sesión de trabajo entre lamentos. Sin embargo Nano Mesa ha entrado en la citación y se espera que sea titular. El único cambio con respeto al once de Valladolid será la entrada de Jony por Isma López. Santana y Guitián finalmente no se recuperaron de sus molestias y no han entrado en la citación. En el Cádiz Álvaro Cervera tiene la baja de Álex Fernández.

El Sporting saldrá en el Ramón de Carranza con Mariño; Calavera, Álex Pérez, Barba, Canella; Sergio, Bergantiños; Carmona, Rubén García, Jony; y Nano Mesa. El Cádiz alineará a Alberto Cifuentes; Rober Correa, Servando Sánchez, Kecojevic, Brian Olivan; Jon Garrido, Fausto Tienza; Álvaro García, Romera, Salvi; y Jona.