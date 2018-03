Muere una niña en Gales después de que el coche en el que estaba sola cayera al río

Kiara Moore, una niña de tan sólo dos años ha fallecido en el Hospital Universitario de Gales tras ser rescatada en el río Teifi. La pequeña se quedó un momento sola dentro del vehículo mientras su madre acudía a su oficina a coger dinero. Al volver, la mujer vio que el coche y su hija habían desaparecido así que pensó que se trataba de un secuestro. No obstante, horas después, el coche apareció sumergido en el río Teifi, en Cardigan, que hay delante de la oficina con Kiara en su interior.



Tras descubrir que la pequeña había desaparecido, sus progenitores acudieron a denunciar el robo del vehículo e hicieron un llamamiento para encontrar a su hija, pero no ha sido hasta este lunes cuando las autoridades han dado con ella. La pequeña Kiara se encontraba todavía dentro del coche, y aunque aún estaba con vida, su estado era muy grave y falleció a las pocas horas.



La policía confirmó la triste noticia a través de su cuenta de Twitter y el padre de Kiara quiso expresar su agradecimiento a los oficiales que se sumergieron en el río para tratar de salvar a la pequeña.





THREAD: Sadly, we confirm that Kiara Moore, aged 2 (27/3/15) was pronounced dead at the UHW, Cardiff last night, having being recovered from a car in the River Teifi, #Cardigan yesterday afternoon (19th March 2018). Kiara's family is being supported by specialist officers.