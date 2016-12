Celine Dion no participará en la toma de posesión de Donald Trump

Celine Dion se suma a la larga lista de artistas que han rechazado participar en la toma de posesión de Donald Trump, que tendrá lugar el próximo 20 de enero. Y no porque tenga algo en contra del presidente electo, simplemente se debe a sus fans que han comprado entradas para verla en su residencia en el Caesars Palace de Las Vegas esa misma fecha.



Fuentes del hotel-casino de Las Vegas aseguran que la cancelación de su show ese día no era una opción porque son muchos los seguidores de la cantante que planean ir a verla aprovechando sus vacaciones. Asimismo, la artista canadiense tuvo que posponer muchas actuaciones a principios de este año debido al fallecimiento de su marido, René Angélil.



El equipo de la ganadora de cinco premios Grammy recordaba que no es la primera vez que su representada rechaza un gran evento, ya lo hizo en los Oscar, debido a las mismas obligaciones que se lo impiden ahora.



Antes de que Dion se apeara de esta controvertida ceremonia inaugural también lo hicieron Garth Brooks, Elton John y Andrea Bocelli. El cantante italiano habría aceptado en primera estancia estar en el escenario, pero la presión en redes de sus seguidores le llevó a cambiar de idea. Tan solo Jackie Evancho, participante de America's Got Talent, ha confirmado su presencia. La joven será la encargada de entonar el himno nacional.