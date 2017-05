El "Julio Iglesias de Asturias" afirma en "First Dates" que estuvo con más de cien mujeres

Le llaman el Julio Iglesias de Asturias. Tiene sólo 25 años pero asegura que ya tenido relaciones sexuales con más de un centenar mujeres. Es Slavic, un ovetense de 25 años que busca el amor en "First Dates", el programa de citas que presenta Carlos Sobera en Cuatro. Un formato en el que Slavic, "electrónico y afable", confesó que para él el 70 por ciento en una relación "es el sexo". "Me gusta todo tipo de juegos y no sé la cifra total de chicas con las que he estado pero yo creo que más de cien", afirma Slavic, quien asegura de María ("Mery", camarera malagueña de 25 años, "errante pero constante"), la chica con la que tiene la primera cita, que lo que más le gusta es su "culo, para cogerlo bien con las dos manos". Slavic, "activo y encendido", pone una cifra a los brotes sexuales: "Tres al día" y confiesa que le pone mucho hacer el amor con música. ¿Tendrían una segunda cita? ¡Sí!