Lady Gaga, hospitalizada de urgencia por su fibromialgia

Lady Gaga ha sido hospitalizada de urgencia por sufrir fuertes dolores, causados por la fibromialgia que padece. La cantante ha tenido que cancelar su concierto en el festival Rock in Río de Brasil, programado para la noche de este viernes, y en el que la intérprete fue sustituida por el grupo "Maroon 5". Gaga anunciaba la noticia a través de Instagram con el siguiente mensaje: "Brasil, estoy devastada porque no estoy lo suficientemente bien como para ir a Rock in Río. Yo haría cualquier cosa por vosotros, pero tengo que cuidar de mi cuerpo ahora mismo. Les pido comprensión y prometo que volveré y actuaré para ustedes pronto". La intérprete tranquilizaba también a sus fans, vía Twitter, asegurando que: "Estoy en buenas manos con los mejores médicos".