Asesinan a un cineasta que buscaba localizaciones para "Narcos" en México

La Policía mexicana investiga el asesinato de un cineasta del país, Carlos Muñoz Portal, de 37 años, que fue asesinado en una zona rural próxima a Ciudad de México cuando buscaba localizaciones para la serie "Narcos", cuya tercera temporada se acaba de estrenar en la plataforma de cine y series en streaming Netflix.

El cineasta mexicano buscaba localizaciones para la cuarta temporada de la ficción, que prevé trasladar la acción de Colombia (donde se ha desarrollado el grueso de las tres primeras temporadas) al país azteca. A tal fin, Muñoz Puerta salió con su coche en la mañana del lunes para recorrer una zonas rurales en el centro del país. Horas después, su cuerpo fue hallado sin vida, en el interior del vehículo, en un camino rural próximo a la localidad de San Bartolomé Actopan, a una hora de la capital. Presentaba varias heridas de bala. Netflix ha transmitido sus condolencias a su familia, informando además de que las autoridades están investigando lo sucedido.

Muñoz Portal tenía una prolongada trayectoria como gestor de localizaciones en producciones estadounidenses que se ruedan en Centroamérica. El cineasta, que además trabajaba como cámara en producciones del país, había participado en filmes como "Apocalypto" (2006), "Fast and Furious: Aún más rápido" (2009) o "Sicario" (2015), así como en la serie "Mozart in the Jungle", de Amazon. La estrella de esta última serie, el también mexicano Gael García Bernal, ha lamentado el suceso a través de las redes sociales.