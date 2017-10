Woody Guthrie, 50 años presente

La denuncia de la miseria, la dignidad de los trabajadores y la lucha contra la injusticia fueron los pilares de Woody Guthrie, el mito del folk de Estados Unidos y un referente para los cantautores de los 60, Dylan incluido, y todos los que quisieron crear música comprometida con su tiempo y con su gente.

Mañana, 3 de octubre, se cumple medio siglo de la muerte del autor de "This Land is Your Land", quien falleció en Nueva York a los 55 años tras una larga lucha contra la enfermedad de Huntington.

Para conmemorar el aniversario se editó este mes el especial "Woody Guthrie: The Tribute Concerts", un triple disco con los recitales del Carnegie Hall (1968) y del Hollywood Bowl (1970) en los que artistas como Bob Dylan, Pete Seeger, Joan Baez, "The Band" o Richie Havens rindieron homenaje a Guthrie tras su muerte. Originario de Oklahoma, donde forjó su respeto por las clases bajas, y tras una turbia infancia que le llevó a Texas, Guthrie se lanzó de muy joven a la carretera y comenzó a escribir su leyenda: la del músico errante, la del cantautor del obrero y el campesino, la del poeta y el artista abrazado a la calle.

Aficionado a tocar la guitarra y a las melodías del folk, Guthrie fue uno de los grandes cronistas de las migraciones del Dust Bowl, una época de terribles sequías y tormentas de arena en los años 30 que arrasaron las Grandes Llanuras de Estados Unidos y que obligaron a miles de personas a abandonar sus tierras.

Guthrie, como muchos otros, dirigió sus pasos hacia el Oeste hasta llegar a California, pero durante el camino recogió experiencias para canciones como "The Great Dust Storm" o "Dust Bowl Refugee", en las que relataba la durísima vida de los migrantes con un lenguaje sencillo con el que todos podían identificarse.

Entabló vínculos con sindicatos y el Partido Comunista, unas conexiones que le cerrarían muchas puertas profesionales.

Pero para este músico la defensa de los trabajadores y de la justicia era lo más importante, y así lo demostró en "This Land is Your Land", todo un himno para las clases bajas. Mientras viajaba a Nueva York, Guthrie escuchaba en todos los rincones "God Bless America", el complaciente e idílico retrato de Estados Unidos firmado por Irving Berlin, que ni remotamente se parecía al panorama de miseria, desigualdad y desgracias que él había percibido.

Como respuesta a lo que entendía era una imagen falsa, alejada de la realidad de Estados Unidos, Guthrie compuso la áspera y sobria "This Land is Your Land", que a la larga se convertiría en su canción más popular.