Dimite el presidente de Amazon Studios

El presidente de Amazon Studios, Roy Price, renunció a su puesto tras las revelaciones de acoso sexual que surgieron la semana pasada en su contra y que llevaron a Amazon a suspenderle temporalmente de sus funciones. La renuncia de Price llega después de que el 12 de octubre el portal especializado "The Hollywood Reporter" publicara una entrevista con Isa Dick Hackett, hija del escritor de ciencia ficción Philip K. Dick y que ha trabajado como productora en las series "The Man in the High Castle" y "Philip K. Dick's Electric Dreams". Según Hackett, Price se le insinuó de manera repetida e insistente mientras viajaban en un taxi tras una jornada de promoción en la Comic-Con de San Diego. "Te encantará mi verga", le dijo el ejecutivo, quien, pese a las negativas de Hackett, continuó haciéndole proposiciones sexuales en una fiesta posterior en la que, por ejemplo, le gritó al oído la frase "sexo anal".