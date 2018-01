Keops, un trono llegado de las estrellas

Hay un "trono de hierro" hecho con material de procedencia extraterrestre (meteoritos) en el "enorme vacío" que existe en el interior de la Gran Pirámide de Keops. Ésa es la hipótesis que los científicos manejan para explicar qué llena ese hueco de 30 metros de largo detectado dentro de este monumento egipcio tras el proyecto Scan Pyramids, dirigido por Mehdi Tayoubi (Hip Institute, París) y Kunihiro Morishima (Universidad de Nagoya, Japón).

Giulio Magli, director del Departamento de Matemáticas y profesor de Arqueoastronomía en el Politécnico de Milán, sostiene que esta habitación descubierta y situada sobre la llamada Gran Galería no tiene una función práctica de "aliviar peso" porque "el techo de la galería ya estaba construido con una técnica de ménsulas por esta misma razón". Ofrece una alternativa: "Hay una posible interpretación, que está en buen acuerdo con lo que sabemos sobre la religión funeraria egipcia como se ve en los Textos de las Pirámides. En estos textos se dice que el faraón, antes de llegar a las estrellas del Norte, tendrá que pasar las 'puertas del cielo' y sentarse en su 'trono de hierro". Dentro de la Pirámide hay cuatro ejes estrechos, del tamaño de un pañuelo, dirigidos a las estrellas. La vida futura del faraón era de hecho, de acuerdo con los Textos, en el cielo, y en particular entre las estrellas del Norte, como la Osa Mayor y Draco. Dos de los cuatro canales se abren a las fachadas del monumento, mientras que los otros dos se abren a las puertas pequeñas. Estas puertas tienen todas las probabilidades representativas de ser las 'puertas del cielo' y las del Norte bien podrían entrar en la sala recién descubierta, afirma este investigador. La habitación puede contener, en su extremo superior y exactamente debajo del vértice de la gran pirámide, un objeto que necesita Keops después de cruzar las puertas: el 'trono de hierro' mencionado en los Textos de las Pirámides. Los expertos pueden tener una idea de cómo podría ser este objeto, mirando el trono de la madre de Keops, la reina Hetepheres, encontrado en pedazos y reconstruido por la Universidad de Harvard. Es una silla baja de madera de cedro cubierta con láminas de oro y cerámica. La de Keops podría ser similar, pero cubierta con finas láminas de hierro. Por supuesto, no sería hierro derretido, sino hierro meteorítico, es decir, caído del cielo en forma de meteoritos de hierro (distinguible debido al alto porcentaje de níquel) y nuevamente citado en los Textos.