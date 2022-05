Para describir la nueva Asturias, si es que hubiera nacido ya, siempre hay que hablar de la vieja Asturias. Por las habitaciones de la actualidad todavía sigue deambulando el fantasma desnudo y barrigón, envuelto en una toalla de Hunosa, de aquella región cuyo modelo de negocio sustentado en los monocultivos del carbón, el acero y la leche, en menor medida, colapsó definitivamente a dos décadas de agotarse el pasado siglo. Aún se escuchan a horas intempestivas las jeremiadas del espectro, reclamando más auxilio público para una región en sangría libre demográfica, con sus talentosos hijos trabajando fuera mientras vegeta gracias a la renta de las jubilaciones o a los salarios de la Administración, la principal empleadora de la región. Se oyen los lamentos de una autonomía que no logra descargarse de la mochila psicológica de ser un territorio paradisíaco para el turista, pero tronado y poco emprendedor e incapaz de recuperar aquel músculo económico.

El resumen y consecuencias de la gran caída lo hace Rodolfo Gutiérrez, catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo: “Es bastante evidente que a Asturias le fue bien en la era industrial, pero se le atragantó la era postindustrial. Las cifras comparadas de población y de empleo en el conjunto de España y en Asturias son bien elocuentes: España ha ganado un 25 por ciento de población, Asturias ha perdido un 11 por ciento; España ha aumentado un 75 por ciento el total de empleo, Asturias solo un 7 por ciento. Asturias ha digerido esa transición con resultados mucho menores que el conjunto de España, incluso menores que las regiones más próximas”. El “atragantón” de aquella “Inilandia”, reino del Instituto Nacional de Industria (INI), marcó profundamente la trayectoria posterior de Asturias: se podría decir que somos aquello que dejamos de ser. Por eso hay que escuchar los lamentos del espectro. Pero también atender por dónde sopla la nueva realidad. Para no acabar devorados por el pasado.

Eso es lo que propone Fernando Rubiera, catedrático de Economía Urbana y director de la Cátedra de Innovación de la Universidad de Oviedo. “Cuando hacemos una reflexión sobre Asturias, mi sensación es que nos focalizamos en los problemas. Hay que empezar a pasar página y empezar a ver las oportunidades, partiendo de que no es nada fácil. Son 30 años de reconversión que dejan unas heridas y unas consecuencias, pero no nos focalicemos tanto en ello como para bloquearnos”. Para salir de ese desbloqueo propone mirar, desde la perspectiva del vaso medio lleno, el principal problema de Asturias: su cáncer demográfico. Una enfermedad poblacional que, según Rubiera, no radica tanto en el sobreenvejecimiento o en la caída del número de habitantes como en la pérdida de talento joven por la vía de la emigración. “Formamos a muchísima gente y la perdemos, es cierto. Pero formamos a muchísima gente. Es una región con capital humano abundante. De hecho, excesivo. Perdemos porque generamos más del que podemos retener. Lo que hay que hacer es retenerlo de alguna forma. Hay un potencial de gente cualificada gigantesco y, además, la sensación es que hay muchas personas cualificadas fuera de la región que estarían dispuestas a volver cuando hubiera una oportunidad de trabajo mínimamente digna en Asturias”. ¿Y dónde retenerlos? ¿Cómo?

Aquí Rubiera apunta a los laboratorios, a la innovación, a “la capacidad científica de la región”. “Está muy relacionado con lo anterior: si tienes capacidad formativa, tienes capacidad científica. En la Cátedra de Innovación vemos que, si nos comparamos con regiones de rango medio, no con las ‘top’ de España, estamos mucho mejor en tejido científico. Por ejemplo, en algunas regiones están viendo llegar los fondos Next Generation y no saben en qué gastarlos. No tienen un sistema científico capaz de absorber una cantidad grande de dinero. Eso en Asturias no pasa. Si en Asturias, de repente, se duplicase el gasto en I+D, su tejido científico lo absorbería”.

Ese tejido, matiza Rubiera, es acaso la gran novedad de la economía asturiana, algo inexistente en los 80 y 90. Y nace con un elemento añadido alentador: “Empezamos a tener innovación en el sector privado. Hasta ahora toda la que teníamos era del sector público. Y ahora empieza a haberla, muy débil todavía, en el sector privado. Por ejemplo, todo esto que está ocurriendo con el hidrógeno (como energía verde para descarbonizar la industria) arranca del sector privado. No del sector público. Y por primera vez la Universidad va detrás para cubrir las necesidades que hay”. En resumen: “Juntar estas dos cosas, capacidad formativa y un tejido científico que empieza a ser interesante. No diría que potente, pero sí interesante”.

El nuevo relato

He aquí un nuevo relato que puede reemplazar a la Asturias-isla-entre-montañas que clamaba contra su aislamiento milenario o al relato de la Asturias resistente “que se salva luchando”. Ahora es la Asturias del conocimiento que encuentra su futuro lanzándose “de cabeza”. “Ese es justo el discurso que nos hace falta para dejar de mirar el declive demográfico. Porque, si nos centramos solo en eso, no avanzamos”, advierte Rubiera. Esteban Fernández, catedrático de Economía Aplicada e investigador del Regiolab de la Universidad de Oviedo, ahonda en esa vía: “Me gustaría pensar en una Asturias que aprovechase su capital humano. Hemos sido un gran exportador de talento. Si miras los datos del INE sobre movimientos migratorios de gente con estudios universitarios, somos parecidos al Sporting en el sentido de que somos una cantera de talentos que luego no aprovechamos. La cuestión es tratar de generar la masa crítica con tu actividad económica que haga que esos talentos se retengan en la sociedad asturiana. Se están haciendo cosas interesantes, como lo que hay en la ‘Milla del conocimiento’ de Gijón o con la actividad de la Clínica Fernández-Vega, en Oviedo. En la Universidad hay grupos de investigación punteros. Tenemos que dar los pasos para aprovechar ese potencial e irnos a una economía basada en la generación de valor añadido por la vía de innovación. Es algo que está ocurriendo en todas las economías occidentales: el PIB está desmaterializándose. Pesa menos si lo pesáramos en toneladas. Es más virtual, más vinculado al sector servicios y, en particular, a los servicios de alto valor añadido. El futuro de Asturias tiene que pasar por ahí. ¿Qué es alto valor añadido? Pues también un restaurante con estrellas Michelin. No todo tiene que ver con la generación de conocimiento tecnológico”.

Este economista mierense es rotundo: “Es la única estrategia posible. Hacer una apuesta en otra dirección será pegarnos un tiro en el pie”.

El tren europeo

Ignacio Villaverde, gijonés, rector de la Universidad de Oviedo, abre el foco y señala que la de la innovación es la dirección que está tomando el panorama económico internacional. “En este escenario geoestratégico de dos grandes polos entre los que va a seguir balanceándose el mundo, EE UU y fundamentalmente China, la singularidad europea va a ser su fuerza como espacio de desarrollo de tecnologías avanzadas. Y las universidades, en particular las públicas, somos las que poseemos el músculo para generar esas tecnologías avanzadas. Eso hace que las universidades ocupemos un especial papel para convertirnos en una región integrada en ese nuevo escenario estratégico europeo. El que no se suba ahora perderá un tren y estará abocado a una desertización económica, social y política”.

Vuelve el fantasma

Pero para coger este tren, dice el rector Villaverde, habrá que dar esquinazo al fantasma de la vieja Asturias, ese espíritu maligno que sobrevuela todo este reportaje. “Nos cuesta ver una nueva Asturias a la vanguardia de todos esos desarrollos que son el futuro. No estoy reivindicando que esto se convierta en Silicon Valley, pero sí la oportunidad de cambiar ese marco mental. Transitar en esa dirección, en el que la Universidad tiene un papel tractor importante, traerá beneficios a todas las generaciones”. Y añade: “Mentalmente seguimos siendo muy dependientes de la inversión pública, algo que está contagiado y contaminado muchos debates y muchos usos y costumbres, estilos de hacer política o de pensar en nuestro marco mental como región. Sigue habiendo una nostalgia más o menos disimulada de esa dependencia de lo público, y eso es lo que está lastrando la evolución a otro escenario donde el espacio que en Asturias ocupaba ese mundo público lo tiene que ocupar el mundo privado”.

Aunque el fantasma dickensiano de las reconversiones pasadas asome de vez en cuando, “ya no se espera que los problemas se solucionen desde fuera, y particularmente por parte de la empresa pública”, afirma José Alba, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, en el amplio análisis sobre la evolución económica de la región que hace para el reciente libro “Asturias, 40 años”, con motivo del cuadragésimo aniversario de la autonomía. Alba admite que “va mudándose la vieja querencia reconocida por todos, pero el caso es si la velocidad y el calado de las transformaciones son suficiente para un mundo globalizado en el que todo se precipita”. Pese a esa lentitud y resistencia endémica al cambio, Alba apunta que Asturias llegó al nuevo siglo con más empresas –aunque en menor proporción que la media española–, con un progreso tímido en la internacionalización de sus empresas y con la conciencia de competir y de ganar mercados.

Eva Pando, directora general del Grupo Idepa, el principal instrumento del Gobierno regional para reactivar la actividad empresarial, pone números a este cambio. Entre 2003 y 2021 creció un 104% el número de empresas que exportan regularmente; el negocio de la exportación pasó de 2.156 millones en 2003 a 4.600 millones de euros el año pasado; el gasto en I+D creció un 117%, de 37 millones anuales a 104 millones en 2020, y ya existen 200 empresas de base tecnológica. Pando cree que se han consolidado tres tendencias definitorias: la iniciativa privada ya prevalece sobre la pública, las pymes han adquirido mayor protagonismo que las grandes compañías y Asturias es tierra de multinacionales. Incide en que hemos caminado hacia una mayor diversificación y equilibrio económicos. “Los sectores tradicionales han perdido peso y se han modernizado. La transformación de un sector como el naval en estas dos décadas es la mejor muestra”, ejemplifica. Pando asegura que es “optimista por naturaleza”, pero no elude señalar peligros en el horizonte: “El fuerte peso de la industria en Asturias es sin duda una fortaleza, pero los planes de descarbonización, por un lado, y el incremento del precio de la energía, por otro, pueden lastrar nuestra industria, especialmente la electrointensiva”.

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), señala la importancia de que sigamos siendo una región industrial, “de las pocas que quedan en nuestro país”. Para ello reclama “consolidar” las inversiones comprometidas “con el firme respaldo del Gobierno y de los actores sociales, porque nos jugamos mucho”. Calvo, que ve luces en la economía asturiana, como el crecimiento del sector TIC o el “salto de valor en la percepción de calidad sobre los productos agroalimentarios asturianos”, advierte, sin embargo, que en estos veinte años “se ha incrementado la brecha entre la capacidad de renta (elevado porcentaje de pensionistas con buenas jubilaciones) frente a una baja aportación al PIB, que no es acorde con nuestro potencial”. Acaban de verlo: es el fantasma de las reconversiones pasadas, que no acaba de esfumarse de una vez para siempre.

1 La preocupante factura de la Gran Recesión: un territorio muy polarizado

El impacto de la Gran Recesión partió a Asturias en dos. Los economistas hablan ya, al analizar el empleo, de una “Asturias de dos velocidades”. El análisis del Regiolab para el periodo 2008-2018 perfila a Oviedo, Gijón y a algunos concejos del Centro como los grandes ganadores, los que mejor se han recuperado de la crisis. Los grandes perdedores son las Cuencas y el Occidente interior. La región en su conjunto ha perdido el 10% de los empleos que tenía en los años previos a la crisis financiera internacional. En 2008, las afiliaciones rondaban los 400.000 empleos y había una tasa de paro del 8,5%. En 2014 nos quedamos en 340.000 afiliados y una tasa de paro del 22%. En 2018, volvimos a remontar: 360.000 afiliaciones y un paro del 13 por ciento.

El análisis del Regiolab dice que la ganancia del empleo de Oviedo y Gijón “se nutre fundamentalmente” de la pérdida relativa de las Cuencas y, en menor medida, de Avilés. Oviedo, Gijón y los concejos del Centro sí están próximos a recuperar aquellos niveles de empleo, pero las cuencas del Nalón y el Caudal perdieron el 20% de los puestos de trabajo que tenían en 2008. Avilés y el resto de municipios que resultaron “ganadores” perdieron en torno al 15 por ciento.

2 Asturias en una década: cuatro personas mayores de 65 años por cada niño

Las Cuencas y los concejos interiores del Occidente se exponen a perder hasta el 20% de su población a lo largo de esta década. Esta es una de las conclusiones de las proyecciones demográficas del Regiolab para 2033, donde estiman que para el conjunto de la región se perderá el 8,56% de la población total, con lo que bajaremos previsiblemente del millón de habitantes. Mientras las alas sin costa se desangrarán, el centro metropolitano “muestra un comportamiento similar a la media nacional”.

En una década, Asturias será una región más envejecida aún. Habrá cuatro personas mayores por cada asturiano menor de 15 años. Esa sería la media regional (índice de envejecimiento: 3,87), pero se triplicaría o cuadruplicaría en los municipios de las Cuencas y el Suroccidente.

El mordisco de la despoblación incide en dos frentes. Por un lado, en el Occidente, en concejos como Valdés, Tineo y Cangas del Narcea. Por otro, en los municipios de las cuencas mineras (Langreo, San Martín y Mieres). En el lado opuesto, tienen buenas perspectivas Oviedo y Gijón y, también, pequeños concejos como Llanera y Noreña.

La Asturias de la próxima década tendrá un 27,84% menos de asturianos jóvenes (hasta los 15 años de edad). Es decir, casi desaparecerán uno de cada tres niños y adolescentes. También habrá muchas más personas mayores: un 21,59% más superarán los 65 años. Ese proceso, más viejos y aún menos jóvenes, se repetirá en todos los municipios. Sin embargo, la “extinción” de los niños se hará muchísimo más acusada en determinados territorios, donde la población infantil se quedará reducida a la mitad en solo una década. Eso ocurrirá en Tineo, Cangas del Narcea, Valdés, Mieres, Aller, Lena, Langreo y San Martín del Rey Aurelio. En menor medida, la caída de población juvenil rondará el 40% en Carreño, Avilés y Laviana.

3 Llega el AVE después de 3.876 millones de inversión, pero probablemente beneficie más a Madrid que a Asturias

Ya está aquí, en 2023 se abre la variante ferroviaria de Pajares, la mayor obra de ingeniería que jamás se vio en el norte de España, el ansiado paso bajo la cordillera Cantábrica que, previa inversión de 3.876 millones de euros, acabará para siempre con el mito del largo apartamiento de la Asturias transmontana. Pero, ¿y si al final es el parto de los montes? ¿Qué beneficios va a tener para Asturias una infraestructura que durante décadas centró obsesivamente el debate regional?

“El AVE, al que se le pone bastante interés, es bastante neutro económicamente, provoca un efecto bastante pequeño. Es muy caro, es una infraestructura muy llamativa porque los políticos inauguran algo muy vistoso, pero el impacto económico que luego tiene es mínimo. Y en algunos casos tiene un impacto económico malo, ni siquiera bueno. Hay ciudades que se han convertido en residenciales de Madrid por culpa del AVE, o que han perdido población por culpa del AVE. Más allá del AVE Madrid-Barcelona, que produce un impacto muy importante, el efecto de todos los demás AVE ha sido mínimo. A algunos les duele mucho no tener AVE en Asturias, pero cuando lo haya tampoco va a cambiar mucho nada”.

Quien hace estas afirmaciones es el economista Fernando Rubiera, catedrático de Economía Urbana y director de la Cátedra de Innovación de la Universidad de Oviedo. Así completa su análisis: “El AVE tiene la estructura ideal para que Madrid crezca, no para que crezca la periferia. Para que creciera la periferia hubiera hecho falta el AVE del Cantábrico y el AVE del Mediterráneo. Un AVE cantábrico hubiera unido una serie de ciudades pequeñas que se podrían haber complementado entre sí. Imagínate: en media hora en Santander, en 45 minutos en Bilbao, en una hora en La Coruña; las sinergias que hubieran podido generarse entre Oviedo, Gijón, Santander, La Coruña y Bilbao hubieran sido importantes. Eso se hubiera convertido en una red de ciudades como la cuenca del Rhur en Alemania, totalmente capaz de competir con Madrid en ese sentido. Llevarlo todo por un sistema radial a Madrid hace que Madrid crezca hasta el infinito y más allá y los demás vayan quedándose despoblados. Si tu estrategia es concentrar en una ciudad, bien. Pero luego nos estamos dando cuenta de que Asturias se va quedando vaciada, ¡pues cómo no va a quedar vaciada! Es el resultado de estas cosas”.

Rubiera no está solo en este análisis. El catedrático de Economía Aplicada Esteban Fernández también tira por ese camino. “El otro día, leía una entrevista con el economista Jesús Fernández-Villaverde donde se mostraba escéptico con estas infraestructuras en cuanto a frenar ciertas dinámicas. Las estaciones de AVE conseguirán que la gente de Oviedo se levante, se vaya de compras a Serrano y esté por la noche cenando con su familia de vuelta, pero no creo que eso tenga un efecto dinamizador brutal sobre las economías periféricas. Comparto ese mensaje, hasta cierto punto pesimista, de que las regiones periféricas de Europa y España se enfrentan a un problema de reconversión, de pérdida de peso económico brutal. Es una inversión muy cara pero tengo dudas sobre el impacto económico que va generar. Como todo en economía, será desigual, habrá ganadores y perdedores. Los ganadores tendrán que ver con la actividad de turismo gastronómico o cultural y eso puede ser interesante para ciudades como Oviedo”.

4 El drama regional de bajar del millón de habitantes tras 40 años sin tomar medidas

¿Y el día en que Asturias, por fin baje del millón de habitantes, qué? Responde Felipe Fernández, catedrático de Análisis Geográfico Regional y director del Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo. “Supongo que desde el punto de vista de la comunicación pública será visto como un desastre, pero algunos llevamos diciendo desde el ámbito académico que era un camino sin retorno. A lo mejor no es tan grave bajar del millón de habitantes, depende de dónde viva, de cómo viva y dónde estén estructurados. Seguramente se hablará más del efecto psicológico, del drama. Ahí lo que puede aparecer es la inacción, preguntarnos por qué no hicimos nada. ¿No nos advirtieron de que esto estaba pasando? Revisen las hemerotecas y vean cuándo se empezó a hablar de esto en Asturias. Nosotros, en los años ochenta, ya teníamos estudios en este sentido”. Fernández advierte que ahora no caben “fórmulas mágicas”, ni pensar en “salidas inmediatas”. “La planificación tiene que ser a largo plazo. No vamos a reequilibrar, lo que haya que reequilibrar, en diez o quince años. Hay que mirar ejemplos de otros lugares donde iniciaron sus políticas hace sesenta años. Y están dando resultados ahora, después de cincuenta o sesenta años”.

Fernández y su equipo son los autores de distintos planes de desarrollo territorial por encargo de la Administración regional, entre ellos el que el Ejecutivo de Javier Fernández encargó para el Suroccidente, acaso la comarca cuya viabilidad demográfica y económica está más en el alero. Este experto asegura que el problema del medio rural asturiano, donde más se acusa el despoblamiento, no estriba precisamente en la falta de diagnóstico, sino en una actuación conjunta y coordinada de todas las políticas que se quieran desarrollar. “Se pueden hacer políticas y planes sectoriales, pero, si estos no están incardinados, no tienen un nexo común superior de carácter territorial, un plan territorial de Asturias, pueden fracasar”. Pone un ejemplo: la cobertura de internet. “Eso no depende del sector agrario o del medio rural, pero es una lacra que impide que se desarrolle la comercialización de productos agrarios. Hoy no puedes pensar en productos de calidad –donde está una de nuestras potencialidades– para vender en el mercado local, aunque haya que mantener el mercado local. Tampoco puedes vender los productos en la cadena de distribución porque los intermediarios se quedan con los beneficios. Es imprescindible, por tanto, la venta directa. Pero para eso necesitas internet. Si no tienes red, acceso a las nuevas tecnologías, va a ser muy deficitario o inviable”.

5 Basta ya de seguir pidiendo mucho hormigón

El profesor de Economía Aplicada José Alba también da por cerrada la etapa de las infraestructuras. “El encauzamiento, ya que no la conclusión total de infraestructuras viarias por tierra, tanto en forma de autopistas como de trazados de alta velocidad, ha de permitir remover una de las trabas físicas que podían considerarse como limitantes o condicionantes del desarrollo”. Hay que dar carpetazo a un capítulo en el que el hormigón provocaba auténticos estremecimientos de gozo entre los asturianos y sus dirigentes políticos. “No sería muy aventurado decir que llegó a producirse cierta obsesión por lograr que la ingeniería removiera obstáculos, tal vez confiriendo demasiada influencia a las construcciones en comparación con desarrollos organizacionales sociales, menos visibles, pero igualmente necesarios”, apunta Alba.

Fernando Rubiera, director de la Cátedra de Innovación de la Universidad, es rotundo: “La nueva Asturias no tiene ninguna deficiencia en infraestructuras. Obsesionarse con ellas en el nivel que estamos es absurdo. Ese discurso, que tenía sentido en los noventa y que ha dominado durante mucho tiempo, perdió su sentido hace mucho. Ya no podemos decir que nos faltan puertos, tenemos uno de los mejores. No podemos decir que nos falte conexión. Ahora, tenemos puertos, tenemos un hospital espectacular, tenemos unas facultades increíbles, palacios de congresos que no usamos... Diría que tenemos abundancia de infraestructuras, no ausencia de infraestructuras”, afirma Rubiera.

Y, como Alba, hace una reflexión sobre la obsesión asturiana por la carretera, el túnel y el viaducto. “En el Reino Unido, en regiones cuya evolución podría ser comparable a Asturias, para nada se han preocupado tanto de las infraestructuras. Se han ocupado más del capital humano y de la transformación del tejido productivo. Las infraestructuras vienen después. Nuestra prioridad ha de ser cuidar mucho ese tejido privado científico naciente y también el público. Eso es lo que nos va a dar la posibilidad de mantener en la región porcentajes mayores de la población formada, de la población joven”.

6 La reconversión de las Cuencas como aviso para la nueva descarbonización

“La idea de salvar las Cuencas tiene que ver con hacerlas sitios atractivos para vivir”, sentencia Esteban Fernández, mierense, catedrático de Economía Aplicada e investigador del Regiolab. Y añade: “No sé si darte un titular, pero el futuro de Mieres es convertirse en un barrio de Oviedo”. Tras el titular, la reflexión se desgrana así: “La dinámica de la zona central de Asturias, el triángulo de Oviedo-Gijón-Avilés, depende de una cuestión que los economistas urbanos llaman ‘amenidades’, cosas que hacen que allí sea interesante vivir. Si tú consigues atraer población, consigues atraer actividad económica. La estrategia que se siguió en las Cuencas fue la contraria. Se trató de retener la actividad económica y que esta atrajera población. Visto a toro pasado, probablemente haya sido una estrategia equivocada. El camino adecuado habría sido el contrario: vamos a hacer un entorno que sea agradable para vivir, suelo disponible para construir, ciudades limpias con servicios municipales, con actividades culturales que resulten atractivas a la gente...”.

¿Actuamos con orejeras en aquella reconversión? ¿Equivocamos el enfoque? Y ahora que tenemos otra en ciernes, la llamada “descarbonización”, la “transición energética”, ¿estaremos cometiendo el mismo error al abordarla? Esteban Fernández hace un apunte en este sentido: “Soy pesimista con respecto a esta segunda conversión. Yo no quiero desde aquí criticar a gente que está al timón de este tipo de procesos, gente que además conozco, pero pienso que estamos siendo un poco reduccionistas. En todo lo que leo en prensa sobre esto parece que la unidad de medición son los kilovatios. Parece que el objetivo es si vamos a ser autosuficientes en términos energéticos, cuánta capacidad de generar energía podremos producir. Yo no veo a la Comunidad de Madrid muy preocupada de este tipo de cosas. Lo que me preocuparía es que, si vamos a destruir parte de nuestro tejido económico en aras de un bien mayor como puede ser un medio ambiente más que habitable, ¿por qué cosas vamos a restituir esa actividad económica?”. Fernández se pregunta: “¿Dónde está escrito que la transición energética sea cambiar kilovatios por kilovatios? Yo lo que digo es cambiemos euros en empleos en una actividad por euros en empleos por otra actividad”.

Este experto plantea otra pregunta clave en este proceso de transformación del sistema de producción y consumo de energía: “¿Cómo de atractivos vamos a ser para empresas tipo Mittal? ¿De verdad les vamos a facilitar las cosas? Parece que se están dando los pasos para que ese alto uso de energía para su actividad pueda seguir haciendo que Asturias siga siendo un sitio atractivo para que Mittal se localice aquí. Yo creo que eso es más importante que preocuparnos de cuál va a ser nuestro balance energético. No me parece que esto deba estar entre nuestras diez primeras preocupaciones. Y esto es importante porque este sí que va a ser, probablemente, nuestro último tren en el sentido de que contamos con financiación externa para tratar de amortiguar ese proceso de transición. Si vamos con orejeras, si vamos con visión de túnel y decimos ‘yo desmonto una central eléctrica aquí para montar una central eólica allá’, nos puede salir mal”.

En su análisis del giro que está tomando la planificación energética en la región, Esteban Fernández se hace otra pregunta relevante: “¿De verdad tenemos una ventaja comparativa para producir energía con hidrógeno o con eólicas? Esta es una cuestión que corresponde a los técnicos, pero mi sospecha como ciudadano de calle es que no. La ventaja comparativa que teníamos ligada a los combustibles fósiles no la tenemos ligada a estos nuevos sistema de producción de energía. Y ese es un problema porque vamos a llenar de repente todo el occidente de Asturias de molinos de viento y ¿alguien se ha preocupado de ver cuál va a ser su efecto? Ese tipo de actividad solo genera empleo durante la fase de construcción y luego con una persona controlas un parque. ¿Alguien se ha parado a pensar en eso? Quiero pensar que sí”.

7 La ausencia de un liderazgo político que logre cristalizar una “idea de Asturias” y del rumbo que debe tomar

¿Es posible que una sociedad cambie sin que cambie su vida política, sin que se efectúen reformas de hondo calado promovidas por sus instituciones? Pues eso es lo que ha pasado en Asturias en las últimas décadas, según lo interpreta el politólogo Óscar Rodríguez Buznego, profesor del departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo y columnista habitual de LA NUEVA ESPAÑA. El cambio es que no ha habido cambio.

Buznego repasa la historia política de Asturias, que ha corrido pareja a la española, si acaso con la singularidad de la aparición de Foro y el breve Gobierno de Cascos, un fenómeno que relaciona con el hastío ciudadano contra la clase política que hizo erupción en el 15M y luego cristalizó en la entrada de la “nueva política” en todos los parlamentos. Eso y poco más. El resto, sin novedad en el frente. “Lo que destaca precisamente son los escasos por no decir nulos cambios institucionales y políticos en estos años en Asturias. El último, el ‘no cambio’ en la oficialidad del asturiano. Antes, la cuestión de la organización territorial. ¿En qué quedó el área metropolitana?, ¿qué fue de las mancomunidades? Está produciéndose un cambio demográfico de dimensión histórica y no he visto que nadie se plantee adaptar la organización territorial de Asturias de acuerdo con ese cambio. Parece que la maquinaria funciona con un rendimiento plenamente satisfactorio y que no ha hecho falta introducir piezas nuevas ¿Pero quizá deberíamos pensarlo un poco, no?”. Buznego relaciona todo esto con lo que define como “ausencia de liderazgo político”. Lo explica: “No me refiero a un líder, a una persona. Hablo de un liderazgo, que es otra cosa. La sociedad asturiana cambia porque el cambio viene en las nubes, por decirlo de alguna manera. Pero no porque los asturianos seamos agentes. No hay una transformación con dirección clara. Los asturianos no sabemos adónde se dirigen esos cambios, no los tenemos bajo control y no sé si nos hemos preocupado de ello. En parte eso se debe a la ausencia de liderazgo político, que es, digamos, el gran problema desde hace 30 años. No hay dirigentes que sepan interpretar qué queremos ser en el futuro y actúen y sepan elaborar un discurso que refleje esas aspiraciones. Por eso digo que en Asturias hay un liderazgo político muy débil”.

Buznego se retrotrae a 1983, al discurso de investidura del presidente Pedro de Silva, un texto “que habría que leer una y mil veces” y donde, a su juicio, sí se había cristalizado un rumbo, con “prioridades certeras” y un diseño de la organización territorial. A partir de entonces, nada equiparable. “No hemos sido capaces de construir un liderazgo político y eso es tarea de toda la sociedad. Ahí es donde la sociedad demuestra si está viva, si es fuerte, si está asociada, si está en los asuntos o está un poco despistada, distraída. Esa es la reflexión que los asturianos tendríamos que hacer”.

En esta línea de pensamiento –para que exista Asturias tiene que haber una “idea de Asturias”– se expresa también el escritor Ricardo Menéndez Salmón, diputado de Podemos en la Junta. Es más contundente que Buznego: “La pérdida constante e imparable de población, que por mucho que los filósofos de la demografía y los gobernantes de turno intenten teorizar, es la demostración, práctica e irrebatible, de un fracaso en el modelo de región que se ha venido construyendo. Sencillamente, Asturias no es un lugar atractivo para vivir. Lo es para pernoctar, para fartucase o para visitar los Lagos, pero no para vivir. Y este es un fracaso histórico de la izquierda, que ha gobernado en Asturias de forma prácticamente ininterrumpida desde que existe Estado de las autonomías. Ya no es que la izquierda no haya sido capaz de encarnar una Asturias real, es que ni siquiera ha sido capaz de pensar una Asturias ideal”. A su juicio se ha producido el “desmantelamiento ideológico de una clase trabajadora o proletariado industrial, llámalo como quieras, que existía como contrapeso al poder político y a la codicia empresarial, y cuyo apaciguamiento significa la pérdida de un elemento capital para contener la homogeneización de la sociedad asturiana y su camino irreversible hacia la apoteosis del sector servicios. Con el añadido, nada despreciable, de que aquella clase trabajadora o proletariado industrial había situado en el centro de su peripecia no solo la formación ideológica, sino la convicción de que la cultura es un mecanismo de emancipación personal y colectivo”.

El economista José Alba también hace referencia, en sus reflexiones sobre la región, a la necesidad de construir, o reconstruir, “una ilusión colectiva”. Para ello, incide en que “nada puede alcanzarse antes de que quienes aquí vivimos apostemos por facilitar las cosas. Plagiando a Shakespeare, diríase que algo huele a mustio en Asturias, pese a que haya progresado. Es preciso dejar correr el aire, poner empeño en cada cosa que se hace y procurar llevar adelante iniciativas asumibles antes de soñar con cambios milagreros”. Y todo para lograr “que lo que parece un país atractivo lo sea realmente y no solo para escapadas vacacionales”.

8 La “nueva clerecía” y una sociedad civil protagonista que no sale a escena

Rodolfo Gutiérrez, catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo, identifica dos singularidades que ayudan a entender las transformaciones más recientes que se han producido en Asturias. La primera de ellas podría titularse “La paradoja asturiana”. Y la explica así: “Asturias parece un caso extremo de los que los científicos sociales llaman ‘dependencia de la trayectoria’, en lo que se refieren a cambios socioeconómicos. La gestión de declive del modelo de gran industria pública constituyó una etapa que marcó todas las etapas posteriores. Esa gestión se abordó poniendo todo el énfasis en la acción pública, en la protección de los potenciales perdedores de esos cambios y en la inversión en infraestructuras físicas. Eso mitigó a corto plazo los duros efectos negativos de esa desindustrialización, pero lo hizo consolidando una agenda regional mucho más centrada en la redistribución que en la genuina creación de riqueza. Entonces ya no era la mejor respuesta para el medio plazo, pero se ha consolidado como ‘la paradoja asturiana’: cuanto más necesita esta región un enfoque de creación de riqueza más se insiste en el enfoque de cómo distribuirla; cuanto más se necesita el dinamismo de la ‘Asturias civil’ más crece la ‘Asturias pública’. El resultado es que Asturias se compara muy bien en todos los indicadores de desigualdad y protección social con cualquier sociedad, pero queda muy mal cuando se miran los indicadores de dinamismo económico. Esa divergencia tan grande en demografía y empleo con el conjunto de España tiene fácil explicación en esa trayectoria”.

La segunda clave que maneja Gutiérrez pone el foco en quién lleva hoy la voz cantante en la “escena regional”, que ha derivado “hacia modalidades más localistas que cosmopolitas” pese que la autonomía asturiana vive ya en un contexto postindustrial y europeizado. Y aquí hay dos tendencias. Por un lado, está “el protagonismo creciente, en la formación de la clase política y de la opinión pública regionales, de lo que se puede llamar, sin ánimo de ofender, una ‘nueva clerecía’, todos representantes de la vida pública o semipública: partidos y cuadros políticos, agentes sociales con primas de representación, activistas subvencionados y empleados públicos en general”. Por otro, “en Asturias también hay una ‘nueva sociedad civil’ que tiene mucho menos presencia en la escena pública de la que le correspondería en función de su importancia y sus contribuciones al bienestar de este territorio”. Y esos protagonistas que no protagonizan todavía son “principalmente, emprendedores, científicos y tecnólogos, creadores culturales y, en general, trabajadores y profesionales del sector privado más dinámico”, incide Gutiérrez.

9 La lucha contra los “monstruos” y el bucle melancólico de la vieja Asturias

“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. La ya manida frase de Gramsci orbita en torno a las reflexiones que hace el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, sobre la transición entre la vieja Asturias y la nueva. “En la sociedad asturiana, y en la clase política, conviven las dos Asturias. La Asturias que sigue paralizada, anclada en ese marco mental que piensa que sin empresa pública no vamos a crecer. Eso les hace funcionar en viejos marcos muy agarrados a un pasado que nunca existió. Es un bucle melancólico, como decía Juaristi. En el País Vasco habrá ese bucle melancólico pero, sobre todo, lo hay en Asturias. Y la propia Universidad está viviendo el impacto de ese tipo de bucles, donde se habla de una historia que nunca existió en realidad. Creo que eso contagia a un entorno social, cada vez menor, y también a un entorno político. Pero también es verdad que hay un entorno social y político más joven, que aún es minoritario, que está mirando al futuro en vez de mirar al pasado. Se han escapado de ese bucle melancólico lastrado por la nostalgia de un pasado que nunca ha existido”. Villaverde, mirando la opinión pública expresada en los medios de comunicación, ve “dos discursos”: “Hay un discurso muy pesimista, de que todo se desmantela, de que todo se deslocaliza y de que nadie defiende a Asturias en este proceso. Sin embargo, hay otro discurso paralelo que está consolidándose en empresas y iniciativas sociales de una fuerza enorme. El problema es que la vieja Asturias, con ese bucle melancólico, en ocasiones asfixia a la nueva Asturias que quiere emerger y provoca que sus protagonistas acaben optando por marcharse de Asturias”. Villaverde no lo dice, pero podrían ser los “monstruos” a los que aludía Gramsci.

Jaime Izquierdo, Comisionado para el Reto Demográfico, hace una reflexión parecida cuando alude a este momento que vivimos, un interregno entre dos eras. “En ese tiempo, en ese momento histórico en el que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, el ejercicio más complejo consiste en evitar que los obstáculos estructurales, y algunos comportamientos inmovilistas y extorsionistas, se carguen las todavía débiles y emergentes oportunidades que desde los lugares más dispares promueven emprendedores que están poniendo en marcha ideas y proyectos que conectan a Asturias con las nuevas tendencias”. Izquierdo reivindica que “hay que fijarse en esas iniciativas locales de cambio, apoyarlas y replicarlas. La nueva Asturias tiene que desarrollarse, en una nueva relación campo-ciudad, de forma dialógica con el pasado, una expresión muy del gusto del antropólogo cultural Adolfo García, porque, sobremanera en el medio rural, muchas de las oportunidades del futuro pasarán por una actualización inteligente de los recursos locales y la cultura del país y, a la vez, tiene que apostar por la innovación”. Para Jaime Izquierdo la solución de Asturias es la misma Asturias, “una región atractiva por muchas razones. Somos lo que somos y tenemos que aprender a hacer de la debilidad virtud y convertir los aparentes obstáculos en potencialidades”.

10 Tras la pandemia, Vigil propone una reforma sanitaria

El expresidente regional Juan Luis Rodríguez-Vigil, que también fue consejero de Sanidad y allí actuó como arquitecto del actual sistema sanitario regional, de 1984, cree que ha llegado el momento de acometer una reforma “significativa y profunda en la gestión y concepción de la sanidad asturiana”. El nuevo HUCA debería servir de palanca de cambio de un nuevo modelo de gestión y de atención”. Así lo expone en el ensayo que firma en el libro “Asturias: 40 años”, recientemente publicado, donde se examina la evolución de la comunidad autónoma asturiana a lo largo de sus cuatro décadas de existencia.

El envejecimiento comporta pacientes con cuidados más complejos y el sistema sanitario es fuente de gasto inagotable para las cuentas regionales. Vigil expone los datos. En 2008, el gasto sanitario consolidado fue de 1.520 millones. Un año después, sin que se hubiera producido ningún hecho diferencial o revisiones salariales significativas, ese gasto se situó en 1.798 millones. “El gasto sanitario tuvo, está teniendo, un comportamiento difícil de entender a mayores”, afirma Rodríguez-Vigil, quien considera urgentes reformas para que el sistema “no caiga en la rutina y en incrementos de gastos que no se justifican con sus resultados”. Hay varios puntos fundamentales en su reforma. Primero, que el talento sea el criterio de elección de los responsables. “Esa idea va en sentido inverso al actual modelo, donde no se reconoce, a modo de ejemplo, la carrera investigadora dentro del Sespa y donde se prima la antigüedad por encima del talento. Esto es algo que hay que cambiar con urgencia, aunque moleste a las organizaciones sindicales”. También propone la reducción a cuatro áreas sanitarias y “revisar la actual configuración de buena parte de los hospitales comarcales asturianos, inspirados en una concepción ya superada, de 1984, que los definía como organizaciones cerradas sobre sí mismas, y en principio, con tendencia ser autosuficientes en los servicios, siempre dentro de su nivel asistencial”. Vigil propone transformarlos en centros que trabajen en red, compartiendo profesionales y pacientes. Pide “aligerar estructuras”. Pero con un matiz: “Reordenar nunca es suprimir”.

11 La Asturias del futuro será, sobre todo, digital

“Vamos a necesitar personas creativas con herramientas intelectuales para convivir con una realidad cambiante. Deberíamos enseñar informática en Primaria y Secundaria. No podemos permitirnos que las personas cultas de mañana digan que no saben informática”. Esa es la propuesta que hace Antonio Bahamonde, catedrático de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo y último Premio Nacional de Informática. Reflexiona sobre un fenómeno, el de la digitalización, el más revolucionario de las dos últimas décadas en todo el mundo. La nueva Asturias será, sobre todo, digital. “La digitalización es un fenómeno imparable. Pero el crecimiento es como el de la adolescencia: desigual, con contradicciones, con situaciones que parecen un retroceso y otras que sugieren un avance”, indica Bahamonde. “En estos momentos la digitalización supone un reto para Asturias, como otros de naturaleza estratégica. La llegada de fondos europeos para la recuperación de la economía debería evitar errores cometidos en el pasado, como lo que ocurrió con los llamados fondos mineros. A mi juicio, deberían aprovecharse para construir una digitalización apoyada en infraestructuras sólidas y que disponga de lo esencial: las personas que tienen que hacerla realidad, los ingenieros e ingenieras informáticos”. También, a su juicio, “falta por avanzar en la digitalización de la mayor parte de las empresas. Su competitividad va a depender de ello y, por tanto, la de la economía regional”.

Necesitamos alfabetización digital. “El estado de pandemia, del que parece que estamos saliendo, ha puesto de manifiesto carencias importantes en lo que se refiere a la digitalización. Por un lado, una parte importante de la población, que según la UE podría rondar el 50%, no tiene destrezas digitales básicas. Por otro lado, ha sido, está siendo, muy pobre la implementación de las comunicaciones de la ciudadanía con administraciones y empresas”.

12 Somos la “Baviera del Sur” y no lo hacemos ver: un florecimiento cultural que no encuentra un discurso vertebrador

La primera capa de análisis sobre Asturias y su devenir entre el siglo XX y el XXI, la que atiende al largo declive de su economía, suele cargarse de pesimismo. Pero hay una mirada más profunda que encuentra una imprevista riqueza cultural bajo la superficie de los indicadores económicos. Es la que tiene Ricardo Menéndez Salmón, el escritor asturiano de mayor proyección y ahora diputado de Podemos en la Junta General del Principado. “A pesar de nuestra singularidad humana (poco más del 2% de habitantes en un país de 47 millones) y territorial (excéntricos atendiendo a la geografía e intrascendentes en lo que se refiere a nuestro peso político y económico en el conjunto del Estado), la nómina de creadores asturianos en los ámbitos de las diversas disciplinas es envidiable. Si se me permite la fórmula, somos una Baviera cultural”. No canten victoria. La de Salmón es una mirada agridulce. A renglón seguido, apunta a esa intransitividad asturiana con la que Ortega también nos señalaba: “Pero la traslación de esa excelencia a la capacidad de intervención pública del creador asturiano transforma a esa Baviera en una región búlgara o rumana. Esto es: la recepción de esa cosecha de talento se traduce en la incapacidad de la cultura para generar algo más que filias, fobias u opiniones, pero no un discurso vertebrador de lo que Asturias aspira a ser como territorio y como colectividad”.

Salmón encuentra varias razones que pueden explicar ese “desajuste” entre el talento y su transformación en capital humano. “Empiezo por una Universidad pacata y sumisa, enredada siempre en cuitas económicas y que nunca ha sido capaz de generar la masa crítica destinada a (re)pensar Asturias; continúo por una opinión pública narcotizada, con unos medios de comunicación cómplices de una visión ornamental de la cultura y con un tratamiento demediado de la creación, tanto en términos de espacio como de contenido; concluyo con una Administración que arrancó el siglo apostando por la espectacularización (modelo Guggenheim, vale decir) y dos décadas después sigue sin atender las demandas necesarias para situar la cultura en el centro de su discurso”.

Semíramis González, comisaria de arte y directora de la feria de arte Just Mad, una de las grandes referencias del arte contemporáneo español, incide también, como Salmón, en que Asturias cuenta con una nómina de creadores de todos los ámbitos artísticos muy por encima de lo que la estadística dictaría. “Mi generación se hizo más emprendedora a la fuerza. Cuando nos tocó salir al mercado laboral, ya había ocurrido la crisis de 2008, tuvimos que buscarnos la vida y también nos beneficiamos de la digitalización. La eclosión de las redes sociales nos ayudó, facilitó la creación de un tejido, de una red, para difundir tu trabajo”.

Juaco López, director del Muséu del Pueblu d’Asturies, opina, en el ámbito de las instituciones culturales regionales, que “no están fortalecidas”, con limitaciones de personal o frenos a la hora de adquirir nuevos fondos. Desde el punto de vista de la conservación del patrimonio etnográfico asturiano, echa de menos que haya implicación de la Universidad y más difusión. “La difusión es necesaria no por una cuestión nostálgica: conociendo mejor tu pasado próximo tienes mejores herramientas para entender el mundo”.

13 El Paraíso Natural peligra: la protección de la naturaleza, entre la parálisis administrativa y la relajación de las normas ambientales

En Asturias ya no somos tan defensores de la naturaleza como proclama nuestra gran marca turística, el Paraíso Natural. De hecho, emergen amenazas que pueden poner en peligro ese capital verde sobre el que se sustenta el turismo, que representa el 12% del PIB regional. Esa es la advertencia que lanza Carlos Lastra, profesor jubilado de Zoología de la Universidad de Oviedo y, en tanto que presidente de Amigos de la Naturaleza Asturiana (ANA), uno de los históricos puntales del movimiento ecologista asturiano.

Lastra echa la vista atrás y se remonta a lo que, en el ámbito medioambiental, llama la “edad de oro”, que identifica con la presidencia de Pedro de Silva, entre 1983 y 1991. Ahí, subraya, se levantó una arquitectura proteccionista y que confería un gran potencial económico a la concentrada biodiversidad natural de Asturias. Lastra, de 73 años, admite que su enfoque puede estar distorsionado “por la vieyera o por la ilusión que en aquellos años supuso la llegada de la autonomía”, pero considera que apenas se regó aquella semilla inicial y que, más bien al contrario, hemos ido “deshaciendo” de aquel diseño político que permitió alimentar la identidad colectiva del Paraíso Natural. “Nunca más se siguió con ello y ahora se ha intentado recortar lo más posible. Ahora la protección de la naturaleza se ve con más prevención”. Añade: “Se está produciendo una relajación de los controles. La normativa de espacios y especies protegidas implica controles de guardería, y todo eso se relajó mucho. Nosotros vivimos mucho cómo se fue desarrollando: supimos de una guardería comprometida, trabajadora, entusiasta que fue sistemáticamente recortada y desactivada. La relajación de los controles ambientales fue progresiva y ahora está bajo mínimos. Si no haces controles, vale todo”. Lastra pone más ejemplos de este desmontaje del “blindaje ambiental” que figura como enseña de la autonomía asturiana. “Otra cosa que ha ido encogiendo es la cuestión de las evaluaciones de impacto ambiental. Había, y era una singularidad de Asturias, una evaluación preliminar de impacto ambiental para proyectos más pequeños, pero a finales de 2021 se anularon. Ahora parece que vale todo: invasión de parques eólicos, una nueva ofensiva de la minería, especialmente el proyecto de mina de oro de Salave. Estamos malvendiendo el Paraíso Natural que tanto cacareamos. Parecía que su protección iba en serio, pero ahora son ataques por todas partes y está muy desbaratado. Se está desvirtuando esa calidad ambiental que se quiso proteger y eso, paradójicamente, está ocurriendo cuando el turismo de calidad parece que mira hacia nosotros”.

Lastra desmonta el discurso político de la “compatibilidad” de cualquier actividad con el medio ambiente. “Tenemos un paraíso natural con posibilidades indudables, pero eso no se quiere hacer ver que se puede compatibilizar con todo. Un ejemplo. Escuchamos al consejero de Medio Rural e Infraestructuras hablar de la ronda del Naranco y decir que la harán compatible con la normativa ambiental. No señor, eso es incompatible: no se puede respetar al máximo la naturaleza con una autopista de cuatro carriles y un túnel. Eso no puede ser. Hay una relajación de la normativa verdaderamente clamorosa. Asumen el cinismo de que se puede hacer todo, pero hay cosas que no pueden ser compatibles. No se puede freir un huevo sin pírtirlo. Las posibilidades del paraíso natural y del paisaje son grandes, indiscutibles. ¿Pero qué ocurre si destrozas el paisaje? ¿Cuáles son las posibilidades turísticas del Occidente si está todo lleno de molinos de viento?”. La respuesta, nunca mejor dicho, está en el aire.