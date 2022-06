Peñamellera Alta, el municipio menos poblado del Oriente, con poco más de 500 vecinos, es uno de esos paradigmas del cáncer demográfico que castiga a la región, especialmente a sus territorios más montañosos. Después de Ponga, también es el más envejecido de la comarca. Pese a que pertenece al Parque Nacional de los Picos de Europa, buena parte del caudal turístico que desemboca en Cabrales no llega a este territorio peñamellerano situado entre esas cumbres, el Cuera y cruzado por el Cares. Pero eso no quiere decir que no tenga atractivos para poder nutrirse algo del sustento turístico que cada día más copa la dieta oriental. La cueva de Llonín, Patrimonio de la Humanidad, es uno de los principales. El Ayuntamiento negocia para que se permitan al menos pequeños grupos de visitantes.