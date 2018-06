Sólo la mitad de los opositores matriculados se presenta al esperado examen en Asturias

Doble probabilidad de conseguir una plaza para docente de Secundaria o FP en Asturias. Sólo la mitad de los aspirantes matriculados (5.400) acudió ayer a hacer el examen en Asturias, en el que se ofertaban un total de 630 plazas; la mayor convocatoria de la historia en Asturias, que, sin embargo, se queda raquítica para los aspirantes, que piden más plazas.

El hecho de que el examen se haya celebrado el mismo día que en otras comunidades ha acabado con el efecto llamada, y los opositores han tenido que decantarse por jugársela sólo en una comunidad. Tal y como explica Gumersindo Rodríguez, secretario general del sindicato ANPE "las plazas de Secundaria de este año suponen reducir en torno al 30% la tasa de interinidad en los cuerpos de Secundaria en una sola edición, de las cinco grandes ofertas previstas hasta 2022". Eso sí, los nervios y la confianza en la suerte se dejaron sentir a las puerta de todos los centros donde ayer se realizó el primer examen, que continuará en los próximos días con la lectura de lo escrito hoy sobre el papel. La jornada discurrió con normalidad, salvo algunos problemas para llegar a tiempo a los tribunales de Avilés debido a las obras de entrada en la ciudad, que obligaron a optar por otras rutas alternativas a los aspirantes.

Es la cuarta vez que Natalia González, de Siero, oposita para lograr una plaza de profesora de Biología en Educación Secundaria. La experiencia es un grado, así que ni amuletos ni supersticiones ni oraciones. González acudió ayer con sus bolis y su DNI a la prueba y confiando que las cinco bolas sacadas al azar descubriesen alguno de los temas que ella llevaba bien del temario, que engloba un total de setenta y cinco. "Llevo trabajando todo el año y no es fácil prepararte bien, pero, bueno, he estudiado todo lo que he podido", comentaba ayer junto a otras dos compañeras a las puertas del Instituto de Educación Secundaria Universidad Laboral y además apuntó que "necesitamos más plazas".

Un bebé en el aula

Fue precisamente en este centro donde también se acudió ayer al examen Olaya García, de 34 años y madre de Albán, al que dio a luz este mismo martes. García llegó a las puertas del centro a las nueve de la mañana ya que estaba nerviosa y con la incertidumbre de cómo iba a hacer el examen con un pequeño de cinco días que pide mamar a demanda. "Tengo que decir que el Tribunal se portó muy bien conmigo, fueron muy humanos y me habilitaron un aula contigua a la del examen para poder dar el pecho. Mi pareja se quedó con el bebé durante toda la prueba y, aunque no tuve que salir porque el pequeño se portó muy bien, me dijeron que tenía a mi disposición hasta una hora para darle de mamar y que me acompañaría el presidente del Tribunal si lo necesitaba. Esa hora podría recuperarla en el examen, pero no fue necesario". Olaya García, que reconoce que no tiene "la cabeza ahora para hacer exámenes" ya que es madre primeriza, considera que el parto debería estar incluido dentro de esas situaciones excepcionales en las que un opositor puede solicitar hacer el examen otro día. "No estás en condiciones", señala.

A las puertas del mismo centro cuidando de su hijo también estuvo ayer Álvaro de la Buelga, con su pequeño Mateo en brazos, mientras su mamá hacía el examen de oposición. "Tiene tres meses y aquí estoy yo mientras la madre oposita, a ver si hay suerte", comentó mientras le cambiaba con soltura el pañal al pequeñín. Hoy los nervios de la primera fase de oposición habrán pasado, pero fueron muchos los que ayer sufrieron ante un examen en el que se juegan mucho. Eva López, de Vegadeo, explicaba que " es la cuarta vez que me presento, llevo todo el año de interina en Pola de Allande muy contenta. La verdad es que esta oposición la he preparado malamente, si trabajas no hay tiempo a todo". Es por este motivo por el que la avilesina María González dejó su trabajo. "Lo hice para preparar la oposición y espero que haya merecido la pena. Es la primera vez que me presento". Desde Burgos y con la ilusión de conseguir plaza en Asturias, llegó Karen González que, enamorada de Tapia de Casariego, donde trabajó todo el año, reconoce que ha estudiado "mucho, mucho. Quiero quedarme en Asturias, me encanta vivir aquí, así que esta vez, que es la segunda, vengo con el temario bien preparado".

Hoy los opositores podrán recuperar el sueño de los últimos días y relajar tensiones, a la espera de la siguiente fase. Suerte.