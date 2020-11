El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha expresado hoy "la solidaridad" de la Iglesia asturiana con los autonómos encerrados en templos de la región en señal de protesta por el impacto que tiene en sus economías el cierre de actividad para atajar la expansión de contagios del coronavirus. En la actualidad, hay dos encierros en Asturias, uno en la iglesia de San Antonio de Padua, en Avilés, y otro en el templo de San Pedro de La Felguera.

"Las puertas de la Iglesia no se cierran nunca a quienes sufren por cualquier motivo, y no queremos cerrarlas precisamente cuando más se necesita la ayuda de la fe, el compromiso de la caridad y la fortaleza de la esperanza", comenta el Arzobispo en un artículo. "Son muchos los que vienen a nuestras iglesias para encontrar lo que necesitan en estos tiempos duros que nos ponen a prueba. En nuestra Diócesis nos hemos visto sorprendidos por quienes piden una ayuda para reivindicar en su precariedad laboral y situación desesperada, las derivas que está teniendo en sus trabajos y establecimientos comerciales esta pandemia. Comprendemos su dolor y tratamos de hacerlo nuestro". El arzobispo Sanz Montes adelanta que no pedirá la intervención de las fuerzas de seguridad para forzar el desalojo de los autónomos: "Al entrar en un templo parroquial para visibilizar su sufrimiento y expresar sus justas demandas, no seré yo como arzobispo quien reclame la actuación policial para proceder a un desalojo. No lo haré, como nunca lo hemos hecho en nuestra Iglesia diocesana en otras ocasiones. Nos hacemos solidarios de la justa reclamación de estos trabajadores que sufren en la carne propia de sus familias, sus puestos laborales y pequeños comercios, la deriva de una política a veces improvisada en sus medidas, mal orientada en sus soluciones dadas y de imprevisibles consecuencias para tantas personas", afirma el Arzobispo.

"No sería justo proyectar sobre unos establecimientos y unos trabajadores que pueden y quieren observar las debidas medidas de seguridad sanitaria, lo que quizás es imputable en buena medida a la irresponsabilidad más insolidaria de quienes por frivolidad están provocando el desastre que todos lamentamos", señala Sanz Montes, que pide preservar las medidas de seguridad e higiene a los autónomos encerrados en las iglesias de Avilés y Langreo. "Pedimos a quienes se encierran en nuestros templos la mesura de observar la medidas de seguridad (mascarillas, hidrogeles, limpieza desinfectante, aforos, etc.), para no poner en riesgo la salud de nuestros fieles cristianos siendo también respetuosos con quienes acuden a las iglesias por motivos estrictamente religiosos y humanitarios. Vaya por delante nuestra acogida y total comprensión, pero pedimos la correspondencia en el uso de nuestros espacios para evitar otro sufrimiento añadido por parte de personas inocentes que vienen de buena fe a nuestras iglesias". Sanz Montes acaba invocando a la Santina de Covadonga para mantener "viva nuestra esperanza y podamos encontrar las soluciones a tantos desafíos como tenemos delante", además de reiterar su "solidaridad cristiana" con los afectados por la pandemia.