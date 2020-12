Teresa Mallada, presidenta del PP asturiano y portavoz del Grupo Popular en la Junta General del Principado, ha tildado hoy de “cierre encubierto” las medidas de reapertura de la hostelería dictadas por el Gobierno regional, que suponen, bajo su punto de vista, “un nuevo ataque al sector hostelero”. De hecho, Mallada, acompañada por su portavoz adjunto Pablo González, acusó al presidente Adrián Barbón de “estar echando a pique la región”.

La líder del PP hizo estas declaraciones después de participar en la manifestación convocada por el sector hoy en Oviedo y tras recibir a representantes de la plataforma hostelera “Gijón Reacciona”, que han entregado a los populares un manifiesto con una serie de reivindicaciones. Mostró su apoyo al colectivo, integrado por casi 200 hosteleros de Gijón y de los que a su vez dependen 560 trabajadores.

“Barbón está sordo porque no escucha a los sectores afectados; está ciego, porque no ve las manifestaciones de las personas que no tienen de dónde sacar sustento para sus familias; y está mudo, porque no dice nada para dar soluciones a un problema acuciante. Barbón está encerrado en su mundo”, denunció Mallada.

Mallada subrayó además que estas medidas vuelven a llegar con falta de “proporcionalidad” y “argumentos sólidos”, y que el presidente del Principado está demostrando que “no se fía de los profesionales” de la hostelería asturiana; “cuando ellos son los que saben cómo organizar sus negocios y son los primeros interesados en que sus negocios no sean focos de contagios”.

Desde la plataforma Gijón Reacciona solicitan al Gobierno regional que les compense económicamente y que las ayudas lleguen también a los que lo están pasando mal ya desde este año, 2020. En el colectivo afirman que si vuelven a cerrar, bajarán la persiana para siempre. Asimismo dicen estar dispuestos a defender sus derechos donde haga falta, incluso ante los tribunales, para pedir que se les indemnice por todo el daño que les han hecho estos meses.

Mallada recordó precisamente que el PP está esperando el auto del recurso presentado ante el TSJA contra los cierres de actividad y que, de salir adelante dicho recurso, “permitiría a los hosteleros solicitar indemnizaciones por los cierres decretados por el Gobierno”.