El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, rechazó valorar la renuncia de Faustino Blanco a dirigir la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba), y ha remarcado que la institución "no depende" del Principado, sino que el 60 por ciento de los votos del patronato son de empresas privadas.

El exsecretario general estatal de Sanidad y Consumo anunció su intención de rechazar el cargo para el que fue nombrado en noviembre después de que el sindicato Sicepa hiciese público el sueldo que iba a cobrar por desempeñar sus funciones: 85.000 euros brutos anuales además de una retribución variable de hasta 25.000 euros brutos al año. En total, justo el doble de lo que percibía el anterior director.

Podemos, uno de los partidos con los que el Gobierno asturiano está pactando los presupuestos de 2021, también cuestionó el nombramiento de Blanco para la Finba y afirmó que el Gobierno regional "ocultó el sueldo de Blanco", ya que los patronos, entre ellos dos consejeros del Ejecutivo regional, aprobaron por unanimidad los emolumentos. El patronato no aceptó la renuncia.

Barbón remarcó que la FINBA es una fundación en su mayoría privada. "Cuando escucho algunas declaraciones, da la sensación de que alguien cree que depende del Gobierno asturiano y no, no depende". Por tanto, añadió, al Principado "no le corresponde" fijar ni los nombramientos ni los salarios. El jefe del Ejecutivo regional incidió en que del Gobierno que encabeza si dependen el número de altos cargos y sus salarios en la Administración autonómica. "Los salarios de los altos cargos del Principado Asturias y las empresas públicas y organismos que sí dependen del Principado se han congelado para el año 2021".