Nuevas restricciones en Asturias: ¿Qué pasa con los centros comerciales, los cines y las tiendas?

Parque Principado

El centro comercial Parque Principado cerrará todos los comercios a las 20 horas, tal y como marca la resolución de la Consejería de Salud. No obstante, otros negocios no dedicados al ámbito puramente comercial, como los cines, podrán abrir sus puertas hasta las 22 horas, es decir, cuando empieza el toque de queda, que dura hasta las seis de la mañana. Sin embargo, los cines de este centro comercial ya avanzaron que cierran sus puertas hasta el próximo 28 de enero, al igual que ocurrirá con los cines del centro comercial Caudalia, en Mieres. Los establecimientos hosteleros del centro comercial de Paredes (Siero) podrán seguir sirviendo comidas para llevar o enviando pedidos a domicilio hasta las 22 horas, tal y como confirmaron los responsables del recinto comercial.

El Corte Inglés

Las tiendas de El Corte Inglés en Oviedo, Gijón y Avilés adelantarán su apertura a las nueve de la mañana -hasta ahora abrían a las 10- para poder ampliar su horario comercial. En su caso, cerrarán sus puertas a las ocho de la tarde, a pesar de contar con servicios de restauración y de otro tipo en su interior. Pati Blanco, director de comunicación de El Corte Inglés en Asturias, añade que los servicios de click and car y el de recogida permanecerán abiertos hasta las nueve de la noche.

Cines abiertos

Los cines de toda Asturias, estén o no dentro de un centro comercial, podrán abrir hasta las 22 horas, momento en que empieza el toque de queda. Óscar Luzuriaga, de los cines Yelmo de Oviedo, ubicados en el centro comercial Los Prados, concreta que adelantarán la última sesión para que los clientes puedan salir antes del cine y así cumplir el horario del toque de queda. Así las cosas, la última sesión del día empezará a las 19.30 horas, con salida aproximada de las salas a las 21.30 horas, media hora antes de que comience el toque de queda. Los cines asturianos pueden abrir, aunque no lo harán los multicines de Cinesa, en Parque Principado -estarán cerrados hasta el 28 de enero- ni los de Artesiete, en Caudalia y Nalón, que desde este lunes mantienen suspendidas las proyecciones hasta que mejore la situación sanitaria. En cuanto a los Odeón de Parque Astur, en Corvera, permanecen cerrados desde finales de octubre y aún no tienen prevista fecha de reapertura, a la espera de que las normas les permitan recuperar aforo.

Restauración con servicio a domicilio

Los establecimientos hosteleros que estén dentro de los centros comerciales podrán dar comidas para llevar y mantener el servicio de envío de pedidos a domicilio hasta las 22 horas. A partir de las 20 horas, tendrán que permanecer cerrados al público, con la salvedad de las comandas para llevar.

Pequeño comercio

Los pequeños comercios no variarán apenas su horario de apertura. La mayoría de los negocios con menos de 300 metros cuadrados de superficie abren normalmente hasta las 20 o 20.30 horas, con lo que las restricciones del Principado a su sector apenas les afectan. Y tampoco hay restricciones en cuanto a aforo.