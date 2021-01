Asturias contiene las hospitalizaciones pese a sumar 3.249 contagios en una semana

Asturias registró el domingo otros 503 nuevos contagios, con una tasa de positividad del 12 por ciento tras realizar 4.819 pruebas. También hubo que sumar nueve fallecimientos, de personas entre 68 y 90 años. Los hospitales asturianos albergan ya a 513 pacientes afectados por covid-19, de los que 443 están en planta y 70 están en cuidados intensivos (UCI). El domingo ingresaron 52 personas, cuatro de ellas en UCI.

El problema es que además de los infectados por coronavirus hay muchos otros pacientes ingresados con otras patologías. El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ya ha pospuesto parte de la cirugía programada, priorizando las intervenciones de casos graves y de oncología, y ha habilitado nuevos espacios para enfermos críticos. En el Hospital de Cabueñes, de Gijón, han vuelto a configurarse equipos de médicos de distintas especialidades para atender las plantas de enfermos de covid.

El HUCA ya había empezado la semana pasada a aplazar intervenciones quirúrgicas de la lista de espera. En principio, los gestores y mandos intermedios prevén dos semanas de alta incidencia y que después el ritmo pandémico empiece a relajarse de forma paulatina.

El gerente del HUCA, Luis Hevia, explicó ayer que “tenemos muchos pacientes no covid ingresados porque estamos con unos niveles muy elevados de actividad quirúrgica y de pruebas. Dado el repunte de ingresos covid, tenemos que garantizar la disponibilidad de camas tanto covid como no covid en las próximas dos semanas, hasta que alcancemos la meseta y podamos recuperar toda esa actividad inmediatamente después”. Entre tanto, añadió Hevia, en el área de enfermos críticos “la situación no es tan apremiante en términos relativos en comparación con la actividad de hospitalización convencional”. Aun así, el HUCA ha vuelto a transformar la UCI 1, habitualmente destinada a enfermos cardiacos, en UCI para contagiados de coronavirus.

Pese a que Asturias está entre las comunidades con cifras más bajas del país en contagios, incidencia y hospitalizaciones, Salud sigue adelante con su plan “4 Plus” de restricciones y confinamientos, para tratar de frenar la transmisión del virus en una región con una población envejecida y en la que ya han fallecidos por covid 115 personas en lo que va de año, todos mayores de 65 años. Los expertos coinciden en que las limitaciones se deben implantar con 150 contagios diarios para que la transmisión no sea incontrolable.

Salud advirtió ayer a los concejos de Carreño y de Valdés que están en situación de riesgo, por su alta incidencia acumulada a 14 días y entre los mayores de 65 años. De mantener ese ritmo, en dos días entrarán en confinamiento perimetral y duras restricciones de movilidad y reunión. Desde el Principado también se había advertido al municipio de Parres de que está en una situación delicada. Pero en la actualización de datos de ayer no aparecía.

El Ejecutivo regional publicó a última hora de la tarde de ayer en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) la prórroga de las medidas restrictivas que se aplican en toda la región, aunque con una salvedad importante: permite la apertura de los servicios de restauración de las gasolineras y de los centros de carga y descarga y de los expendedores de comida preparada. La medida tiene el objetivo de posibilitar la actividad profesional de los transportistas, el cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción y descanso y demás actividades imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o viajeros. Atiende así a las reclamaciones realizadas por los transportistas, que habían denunciado que carecían de lugares para cubrir sus necesidades básicas.

Las ayudas

Los representantes de la hostelería y del sector turístico de Asturias analizaron ayer con la viceconsejera de Turismo el primer borrador del fondo de 100 millones de euros destinado a los sectores afectados por los cierres y restricciones en la lucha contra el covid 19. Otea y la mesa de turismo de la patronal asturiana FADE presentarán por separado sus propuestas para el reparto, así como las necesidades del sector y los mecanismos que se podrían poner en marcha para reducir la burocracia y agilizar el reparto de las ayudas.

OTEA ya habia mostrado disconformidad con las cuantías, reclamando al menos el 50 por ciento para el sector “más castigado” por los cierres y las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno regional. Sí valoró positivamente la patronal “que se atendieran desde el inicio nuestras peticiones respecto a los autónomos colaboradores y la inclusión de los distintos centros de trabajo que tenga cada empresa”. Otea añadió que “seguiremos trabajando para que estas ayudas se dirijan a quienes más las necesiten y que se haga lo antes posible”.

La mesa de turismo de FADE, por su parte, presentará en los próximos días a la viceconsejería de Turismo “una serie de propuestas y mecanismos para que las ayudas lleguen de la manera más equitativa y lo antes posible a los diferentes sectores de actividad vinculada con el turismo de la región”.

Cierran diez días tres colegios y el área de FP de un instituto de la comarca de Avilés por el virus

Los brotes de covid detectados en varios centros educativos de la comarca avilesina han motivado el cierre del colegio de Sabugo y del Palacio Valdés, ambos situados en pleno centro de la ciudad, así como los ciclos formativos de Formación Profesional del IES Menéndez Pidal, ubicado en El Quirinal. La consejería de Educación notificó ayer la decisión a las direcciones de los tres centros avilesinos para cancelar las clases presenciales a partir de hoy y durante los próximos diez días. La medida afecta a un total de 700 estudiantes y pueden llegar a superar esos diez días iniciales de cuarentena en función de la situación epidemiológica y de las directrices que marcan las autoridades sanitarias en este tipo de situaciones. También en Castrillón se ha procedido a clausurar un centro educativo, la escuela infantil El Texo, sita en el barrio del Villar de Piedras Blancas, la capital del concejo. La medida ha sido tomada tras dar positivo en covid una trabajadora y ser puestas en cuarentena por precaución otras siete. El Principado ha solicitado a la comunidades educativas de los centros que pasen a dar clases telemáticas durante el periodo fijado y que extremen aún más las medidas de prevención y seguridad definidas en los planes de contingencia. Tras analizar el número de contagios y comprobando que ya existían varias aulas confinadas, las áreas de Sanidad y Educación tomaron la decisión en una reunión celebrada ayer lunes como ya hicieron hace días con la escuela infantil Sagrada Familia de Las Vegas (Corvera), donde ya se han registrado treinta positivos de covid entre un alumnado que llega a los 140 niños de hasta seis años. Otros centros de la comarca avilesina mantienen aulas confinadas, como el Enrique Alonso, uno de los centros con más alumnado de la ciudad, y el colegio de Los Campos, donde hay una clase afectada.