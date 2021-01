Así actuaba la “lover girl” de Gijón: “Le presté 4.500 euros y luego empezó amenazarme”

“Le presté 4.500 euros y luego comenzó a amenazarme”, relata a LA NUEVA ESPAÑA este hombre, que prestará declaración como denunciante. El hombre asegura que se conocieron el 5 de agosto de 2019, a través de la red social Facebook. “Fuimos haciendo amistad, me contaba sus penas, decía que trabajaba en el Banco de Santander, en el departamento de cobro de morosos”, dice.

Nunca llegó a verse con Eva, un auténtico “pibón”. Como indicó en una de sus denuncias, “cuando llegaba el día de alguna supuesta cita, ella siempre ponía excusas de última hora”. Entonces ella le contó que su padre, un ingeniero de Renfe, se había muerto de cáncer, e iba a cobrar una sustanciosa herencia. “Me contó que había dejado al novio, un policía, porque decía que estaba cansado de mantenerle. Imagino que a él le haría lo mismo que a mí”, añade.

En septiembre de 2019, la mujer empezó a decir que por un problema con Hacienda le habían embargado las cuentas y estaba en situación delicada. Necesitaba perentoriamente mil euros. Se los devolvería en siete o diez días. “Una voz me decía que me estaba estafando, pero estaba cegado”, admite. Le dejó el dinero. Uno días después, el 27 de septiembre de 2019, le pidió otros 400 euros para pagar la hipoteca y algo más de la multa. Era necesario para poder desbloquear las cuentas, poder disponer de la herencia y devolver los préstamos. Solo unos días después, el 1 de octubre, la mujer consiguió sacarle otros 1.550 euros.

Estaba tan entregado que no se extrañó cuando, quince días después, ella le pidió el número de cuenta para poder hacer un pago en una clínica veterinaria de Gijón. El desembolso, por Contactless, era de 62 euros. Por el mismo método se ingresó 600 euros en la cuenta. En teoría, eran para comer. Y el 18 de octubre de 2019 todavía le autorizó otros 600 euros. Tres días después intentó cargarle una factura de Amazon de 200 euros, pero él pudo pararlo.

Harto, comenzó a reclamarle el dinero. Ella le dio largas, para luego pedirle que la dejase en paz y bloquearle en todas las aplicaciones. Un día pudo verla en persona y le pidió el dinero. Ella comenzó a gritar como una posesa: “¡Policía! ¡Me está acosando!”. Fue en ese momento cuando el hombre decidió interponer una denuncia. “Cuando esta en Comisaría me llegaban mensajes por instagram de ella diciendo: ‘Estás denunciado por acoso, estás denunciado por amenazas’. También dijo que me había dejado el dinero en el buzón, pero era mentira. Al parecer es una estafadora profesional e insolvente. Me han dicho que no espere recuperar el dinero. Por lo visto echó una buena llorada en la Comisaría cuando la detuvieron”, dice, resignado.