Vox dice que Asturias no se puede permitir “menas” y el Gobierno le afea su discurso “racista y xenófobo” La diputada Sara Álvarez Rouco rechaza recibir menores extranjeros no acompañados: "¿Cómo vamos a dar a bocas de fuera lo que no podemos ofrecer a los asturianos?"