Avilés sale del nivel máximo de restricciones por la buena evolución de sus datos

Desde esta mañana parecía claro que Avilés podría seguir los pasos de Castrillón. Desde el Principado recuerdan que que salir de la fase "4 Plus" no implica una situación positiva, aseguran que sigue siendo un escenario preocupante de contagios, con nivel 4 de medidas, y una altísima transmisión, por lo que piden "no relajar en absoluto" las medidas de higiene y distanciamiento social.

La situación de Avilés Datos a 20/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Avilés Del 19/01 al 01/03 * al 01/03 * Últimos 3 días 19/02/2021 Nuevos casos: 3 314,7 240,0 77,5 18/02/2021 Nuevos casos: 10 388,8 352,3 77,6 17/02/2021 Nuevos casos: 18 450,2 408,5 85,7 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

¿Cuándo se acabará los cierres perimetrales y las restricciones en Oviedo y Gijón? Pese a ser la pregunta del millón, algunos anuncios de los últimos días ya permiten calcular, más o menos, cuando se producirá el relajamiento de las restricciones y la salida de los dos concejos más poblados de Asturias de la fase "4 Plus". Según el mecanismo hecho público estos días por Salud para salir de los diferentes niveles de restricciones en Asturias, el cierre perimetral de Oviedo podría terminar el lunes, y el de Gijón el miércoles. Eso, siempre que los datos sigan la tendencia actual en ambos municipios, y que la ralentización en el descenso de los casos que se está observando en los últimos días, no termine por revertir alguno de los indicadores positivos. Desde Salud hacen hincapié en que esa desescalada se llevará a cabo "siempre y cuando tengan una tendencia descendente de los contagios en ese momento".

Según los datos, Oviedo llevaba ayer cinco días consecutivos por debajo de 325 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y Gijón tres, por lo tanto, y según ese criterio, Oviedo podría abrir desde el martes y Gijón desde el jueves. Para que se produzca la salida de la fase "4 Plus", ambos deben mantenerse por debajo de esa incidencia máxima durante siete días consecutivos. Algo que parece factible. El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, y el consejero de Salud, Pablo Fernández, trasladaron el viernes al alcalde de la capital, Alfredo Canteli, que si se se mantenía la tendencia en el número de contagios, se plantearía la revisión del cierre "el lunes o el martes". De todas maneras, habrá que esperar al anuncio público del Principado.