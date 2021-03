El domingo de Ramos más raro: la gente justa, nada de procesiones y bendición "espiritual" de la palma

Oviedo

“Nosotros, como ciudadanos que somos, asumimos con responsabilidad unas medidas que entendemos porque tenemos que colaborar para que no se cuele más de lo que se está colando esta malhadada pandemia, pero otras no responden a una estrategia sanitaria. Puede ser, al menos así pensamos algunos, que respondan a otro tipo de iniciativas que ya no son sanitarias sino políticas e incluso ideológicas”, sostiene el arzobispo.

“La pandemia, además de llevarse vidas por delante, también viene con otras acciones puramente políticas discutibles y discutidas que tienen una incidencia grave en empresas, en negocios hosteleros y en muchas familias”, asegura Jesús Sanz Montes. “Sin dar ningún nombre ni ninguna sigla, habría que pensar si estamos construyendo un escenario nuevo tras la pandemia o estamos aprovechándonos de ella para otras cuestiones bien distintas. Eso es lo que he querido decir delicadamente en la homilía, sin hacer política, porque precisamente es lo que yo intento siempre”, recalca el arzobispo de Oviedo.

Sanz Montes puso a los hosteleros como ejemplo de un sector damnificado por esas medidas que critica. “Un ejemplo muy concreto es el de la hostelería. Habría que mirar al sector como se mira dentro de un teatro o dentro de la misma iglesia. Claro que hay que imponer medidas, pero las adecuadas y razonables. Ahora, otro tipo de medidas que cercena completamente el sector, que puede afectar incluso a su libertad y que cierra un espacio a cal y canto habría que ver si son o no justas. Yo las cuestiono”, señala el máximo responsable de la Iglesia asturiana. Y va más allá. “En cuanto a la limitación de horarios pasa exactamente igual. Se está pagando un alto precio en las empresas y comercios y sobre todo en las familias, que son las que pagan el pato”, dice.

Gijón

En Gijón, el Domingo de Ramos pasó de puntillas. Con un sol radiante, un cielo sin una nube y un viento frío que no empañaba el resultado final, los devotos de la Semana Santa experimentaron esta mañana más rabia si cabe por tener que quedarse por segundo año consecutivo sin salir a la calle con sus pasos. Si la pandemia no existiera, hoy tendrían que haber inaugurado las celebraciones religiosas las procesiones de “La Borriquilla”, con arraigo en los templos de San Pedro, San Lorenzo, Somió y la parroquia de Los Carmelitas en el paseo de Begoña. También, los niños de la catequesis de San Pedro, que integran la cofradía del Niño del Remedio, deberían haber sacado la pequeña figura por las vías del centro y de Cimadevilla. Pero nada de eso pudo ser.

Sin embargo, eso no quiso decir que los devotos no vivieran el pistoletazo de salida de la Semana Santa con pasión y devoción. Tampoco que no se hicieran pequeñas y recatadas celebraciones. Sin ir más lejos, en San Pedro la cofradía del Niño del Remedio rindió homenaje a su figura durante la misa que se celebró a partir de las 13.00 horas. La imagen del niño Jesús estaba bien protegida por las banderas de las tres cofradías gijonesas. A saber, la Ilustre Hermandad de la Santa Vera Cruz, la Ilustre Hermandad de la Santa Misericordia y la Ilustre Cofradía del Santo Sepulcro. Además, el párroco de San Pedro, que en su sermón a vivir una Semana Santa centrándose en “lo espiritual", sí que bendijo los ramos durante la eucaristía.

En el resto de parroquias en las cuales se celebró misa la imagen fue parecida a la de San Pedro. Es decir, fieles con mascarilla y distancia de seguridad y ambiente de celebración interna por segundo año consecutivo debido a la pandemia.