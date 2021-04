¿Cuándo me toca vacunarme contra el coronavirus en Asturias? Estos son los nuevos plazos tras la recepción de miles de vacunas

A pesar de todos los cambios de última hora, Asturias acelera el proceso de vacunación y en octubre de este año podría tener inmunizado a toda la población. Por lo pronto, todos los mayores de 80 años habrán recibido sus dosis el 11 de abril.

Con la intención de aclarar las fechas del nuevo calendario de vacunación, en la calculadora que acompaña estas líneas puedes introducir tu edad y responder a seis preguntas para obtener la fecha en la que está previsto que recibas tu dosis. Todos los datos están actualizados según las últimas informaciones de la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Las fechas son aproximadas y varían en función de las dosis que reciba Asturias y el ritmo de vacunación.

¿Cuándo te vacunarás en Asturias? Selecciona tu edad 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ¿Eres trabajador sociosanitario? Sí No ¿Trabajas o vives en un centro de mayores? Sí No ¿Perteneces a algún Cuerpo o Fuerza de Seguridad del Estado? Sí No ¿Eres personal docente? Sí No ¿Tienes alguna enfermedad de riesgo? Sí No ¿Has pasado el covid? Sí No Ver fecha estimada

El tipo de vacuna

Según explicó el área de Salud del Principado, las vacunas de Pfizer y Moderna se aplicarán a todas las personas mayores de 80 años, mientras que la de AstraZeneca se inoculará de 65 años hacia abajo, “con una rapidez menor que en el caso de los mayores porque la disponibilidad de dosis es menor”. Si los plazos de envíos se cumplen, “esperamos que en mayo haya una llegada aún mayor que en abril, y con más rapidez iremos vacunando” a toda la población posible, afirmaron.

De manera paralela se cerrará el proceso de vacunación entre los mayores de 80 años, con la previsión de finalizar entre el 5 de abril y el día 11. El 83 por ciento de los mayores de 90 años ya han sido vacunados, y el 60 por ciento están inmunizados (con las dos dosis), mientras que el 51 por ciento de los que tienen entre 80 y 89 años han recibido la primera dosis y el 25 por ciento han completado ya la pauta de vacunación.

A continuación, se citará a las personas con edades comprendidas entre los 70 y los 79 años (siempre se empezará por los de mayor edad).

El coordinador de Gestión Asistencial del Servicio de Salud (SESPA), Óscar Suárez, explicó que probablemente la vacunación a partir de los 70 años se haga “con cierta rapidez”, dada la disponibilidad de un mayor número de dosis de Pfizer. Eso permitirá abordar a continuación a las personas de edades comprendidas entre los 66 y 69 años, que han quedado en una especie de limbo. Posteriormente ya se prevé iniciar la inmunización de la población en general, aunque para eso todavía no hay plazos.

¿Me debo vacunar si estoy embarazada?

Aunque las mujeres embarazadas en principio no son población vacunable, debido a la falta de evidencia, habrá que valorar balance riesgo-beneficio en las gestantes. Si se programa la gestación, se recomienda esperar dos semanas desde la segunda dosis de la vacuna. La lactancia no contraindica la vacunación, de hecho la Asociación Española de Pediatría (AEP) recomienda su uso.

¿Por qué dos dosis?

Si observan la figura que acompaña a este artículo, creada a partir de los resultados publicados, la mayoría de los vacunados que desarrollaron covid lo hicieron en los primeros días, antes de la segunda dosis. Tras el séptimo día la curva de los vacunados es casi plana, y hay muy pocos vacunados que desarrollen la enfermedad tras la segunda dosis. Esto sugiere que una sola dosis confiere protección tras los primeros días, tiempo que necesita el sistema inmune para crear las defensas antivirus. Los ensayos clínicos se han diseñado para maximizar el éxito de la vacuna, por lo que se han dado dos dosis para potenciar la respuesta inmune. Es probable que una sola dosis sea suficiente, pero hay que demostrarlo. En el artículo de Astra-Zeneca (Oxford) ya sugieren que una sola dosis de su vacuna podría ser suficiente para conferir una inmunidad robusta.

¿Hay grupos de riesgo?

Es decir, ¿hay personas con patologías concretas a las que podría perjudicar vacunarse? No lo sabemos. En principio no parece que los hipertensos y personas con otras patologías cardiovasculares tengan más riesgo de efectos severos. Pero los ensayos no se han diseñado para responder a esta cuestión, y no incluyeron grupos con patologías concretas. Lo veremos a medida que se vacune y vayamos teniendo datos. El posible riesgo para los alérgicos severos ya era conocido, incluso Pfizer lo indica en el artículo y recomienda no vacunarlos por ahora. No se entiende que dos sanitarios británicos con estos antecedentes fuesen vacunados.

¿La vacuna es el fin de la pandemia?

No lo sabemos. Nos conformaremos con que reduzca los casos graves de covid-19. Para que el virus pase a una fase estacionaria reduciéndose las infecciones, tendría que inmunizarse al menos al 60% de la población (la cifra para alcanzar esa inmunidad de rebaño no está clara). Tampoco sabemos si la inmunidad es duradera o se pierde antes del año. Cuando hayan pasado varios meses veremos si los primeros vacunados empiezan a reinfectarse o no. Con los datos de los ensayos tampoco se puede saber si una persona vacunada puede ser infectada y transmitir el virus. Solo sabemos que estaría protegida del covid-19, pero podría infectarse, permanecer asintomática y transmitir el virus. Para el virus sería una situación “cómoda”: no va a “llamar la atención” mientras sigue propagándose, ¿y si la vacuna reduce los efectos graves acabaremos por “dejarle en paz” al no usar mascarillas, concentrarnos masivamente, etcétera. Y si la vacuna bloquea la infección y los vacunados dejan de transmitirlo? Asistiremos a un experimento de ensayo-error por parte del virus. El SARS-CoV-2 pondrá en juego su capacidad de mutar para evadir la eficacia de las vacunas. Para los que dicen que el virus muta poco, lo veremos a partir de ahora. Mutará menos que el HIV-sida, pero más de lo que se cree. La reciente aparición de una cepa con cuatro mutaciones nuevas en el Reino Unido, que ha puesto en alerta a todo el país, nos dice por dónde van a ir las cosas. Probablemente llegaremos a un punto de equilibrio aceptable para ambos: yo te bloqueo con una vacuna y obligo a la selección natural a favorecer a las mutaciones que te hagan menos agresivo.