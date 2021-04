Asturias se convierte en la primera comunidad en tener al 10% de la población vacunada: así va el proceso en la región por edades

Y la campaña avanza a buen ritmo y con datos que invitan al optimismo. Ayer llegó a España una remesa de 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, que se sumará a otra partida de más de un millón de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, recibida el pasado jueves y distribuida entre las comunidades autónomas durante las vacaciones de Semana Santa. Desde la Consejería de Salud del Principado de Asturias confirmaron que Asturias ha recibido 38.610 dosis de esta vacuna para seguir con la campaña que se está realizando en el Principado.

Desde Salud también han confirmado que esta misma semana "comienza la citación para las personas de entre 79 y 75 años", por lo que piden a la población de esas edades estar estos días "pendiente del teléfono". En el Principado, el 71% de los mayores de 90 años y el 41,21% de ciudadanos de entre 80 y 89 ya están inmunizados. Asturias es, además, la comunidad con mayor porcentaje de personas vacunadas del país, seguida de Castilla y León y Cantabria.

👉Asturias primera comunidad que consigue tener más del 10% de la población diana vacunada con pauta completa, y ello gracias a la implicación y al esfuerzo de nuestros profesionales, con ritmo cada vez mayor que garantiza la progresiva protección de las personas que aquí residen https://t.co/qcXpqPBRhl pic.twitter.com/X9d3DiGB4q — Pablo I. Fdez. Muñiz 🇪🇺 (@pifermu) 6 de abril de 2021

En los cuatro días festivos de Semana Santa se han puesto en Asturias más de 24.000 dosis, de las que algo más de 11.000 corresponden a la de Oxford y AstraZeneca, según los datos de la consejería de Salud. El consejero de Salud del Gobierno de Asturias ha defendido este martes la gestión asturiana de la pandemia de COVID-19 frente a quienes "llaman a franceses a que vengan a sus museos y a sus cañas y tapas", en lo que se ha interpretado como una alusión a la Comunidad de Madrid.

Ha sido en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, cuando ha respondido a una pregunta de la diputada de Vox Sara Álvarez, quien ha criticado las restricciones aplicadas en Asturias y las ha considerado inútiles y arbitrarias.

Fernández, sin embargo, apenas se ha referido en su respuesta a las restricciones que se imponen en Asturias y se ha limitado a que el sistema establecido en el Principado, que se aplica por municipios y que en su nivel de riesgo extremo (4+) contempla cierres perimetrales, tiene "buenos resultados" y "pone freno a la transmisión comunitaria".

Asturias no vacuna aún a profesores de academias porque no lo contempla la Estrategia Nacional

El consejero de Salud del Gobierno asturiano ha dicho este martes que si no se está vacunando aún a colectivos como los profesores de academias es porque no están incluidos en el documento 'Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España'.

Fernández ha respondido en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias a una pregunta de la diputada del PP Gloria García, quien pidió que se vacune al profesorado de los centros de enseñanza no reglada, al entender que pueden estar en situación de riesgo.

Sin embargo, el dirigente asturiano ha dicho que la Estrategia de Vacunación del Ministerio "es clara" y hasta el momento llega al denominado grupo 6C, el compuesto por docentes y personal de educación primaria y secundaria, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado en centros de enseñanza reglada con carácter obligatorio, de titularidad pública y privada.

¿Cuándo me toca vacunarme contra el coronavirus en Asturias?

Con la intención de aclarar las fechas del nuevo calendario de vacunación, en la calculadora que acompaña estas líneas puedes introducir tu edad y responder a seis preguntas para obtener la fecha en la que está previsto que recibas tu dosis. Todos los datos están actualizados según las últimas informaciones de la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Las fechas son aproximadas y varían en función de las dosis que reciba Asturias y el ritmo de vacunación.

¿Cuándo te vacunarás en Asturias? Selecciona tu edad 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ¿Eres trabajador sociosanitario? Sí No ¿Trabajas o vives en un centro de mayores? Sí No ¿Perteneces a algún Cuerpo o Fuerza de Seguridad del Estado? Sí No ¿Eres personal docente? Sí No ¿Tienes alguna enfermedad de riesgo? Sí No ¿Has pasado el covid? Sí No Ver fecha estimada

“Tranquilidad”, el consejo de la comunidad médica ante los trombos entre vacunados

“Tranquilidad”. Es el consejo más repetido entre la comunidad científica ante la aparición de casos de trombosis entre personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca, como es el caso de la profesora ingresada en el Hospital Álvarez Buylla, de Mieres, ocho días después de que recibiera la primera dosis de esa patente, dentro del proceso de vacunación que gestiona el Servicio de Salud del Principado (Sespa). La mujer, de 55 años, permanece hospitalizada y mantiene una evolución favorable.

“La impresión que tenemos de forma bastante unánime en la comunidad científica sobre los casos de trombosis venosa asociados a la vacunación es que se trata de una incidencia bajísima. En Inglaterra, sobre 30 millones de vacunaciones hay 18 casos de trombosis. Eso significa uno o dos casos por millón, una incidencia, como decía, bajísima”, comenta el cirujano Manuel Vallina, quien subraya el efecto beneficioso que tiene el proceso de vacunación. “El covid, por sí solo, aumenta el riesgo de trombosis venosa. Un estudio hecho en el hospital del Vall de Hebrón a 230 pacientes de la UVI reveló que uno de cada cuatro tenía trombosis venosa, lo que duplica la incidencia de trombosis respecto a casos no covid de pacientes que están en la UVI. El beneficio está claro. Yo me vacunaría con toda tranquilidad, sabiendo que el riesgo cero ahora mismo no existe y que es necesario que esta pesadilla se acabe”, añadió Vallina, quien ha tenido ocasión de comprobar de cerca los efectos del coronavirus ya que estuvo cuatro meses de voluntario en el Hospital de la Feria de Muestras Gijón.