Asturias toma medidas ante el fuerte aumento de positivos: la región registra la cifra más alta de casos desde febrero

Por ello, el Servicio de Salud del Principado de Asturias ha hecho un llamamiento a un cribado masivo a los jóvenes nacidos entre 1991 y 2006, es decir los que tengan entre 15 y 30 años. La medida se toma ante el incremento de positivos entre la población más joven. En concreto, deben acudir a la llamada "personas no vacunadas y que hayan estado en alguna situación de riesgo covid", especifica Rafael Cofiño director general de Salud Pública del Principado. Explica que esta nueva medida se toma ante el "incremento explosivo de casos en las últimas semanas". El último recuento de casos, que pertenece al viernes, supera los 300 positivos. Muchos de ellos eran positivos esperados al ser contactos estrechos de infectados por covid-19.

Para participar en el cribado se deberá rellenar un formulario que se habilitará en la página Web de Astursalud y cada área sanitaria habilitará un punto para llevar a cabo el mismo. El formulario es anónimo e inscribirse es voluntario. "La idea es tener espacios disponibles para quien esté en una situación de riesgo pueda realizarse la prueba", matiza Cofiño.

Los jóvenes son la principal preocupación del gobierno asturiano. El número de casos de covid en el grupo de edad de 20 a 29 años ha aumentado vertiginosamente estos días. En estos momentos, tres de cada cuatro contagios son de personas con menos de 30 años. El 80% de los casos pertenecer a Avilés, Gijón y Oviedo, aunque también preocupa el área de Llanes al tratarse de una zona de turismo y alta movilidad.

El plan de actuación del Principado ante al aumento de casos entre los jóvenes:

Cribado poblacional a los nacidos entre 1991 y 2006, el intervalo de edad “más vulnerable ahora mismo", en palabra de Cofiño.

Vacunar de la forma más rápida posible, como se viene haciendo en la región con jornadas de récord de inmunización.

Mantener medidas de protección: distancia de seguridad, uso de mascarilla en interiores, etc.

Las personas de riesgo deben evitar estar en contacto con personas vulnerables.

Salud avisa de que el covid en jóvenes es más leve

Con prudencia y sin crear alarma, pero con la contundencia de advertir del riesgo al que puede estar sometida la sociedad asturiana. Así explicó hoy el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, la situación que se vive en Asturias. Una situación de crecimiento desmesurado de los casos positivos de covid, especialmente entre los jóvenes de 15 a 30 años.

Si la semana empezaba con unos 60 contagios nuevos cada día, la ha acabado con más de 320 casos nuevos. Y el colectivo más vulnerable, precisamente por el hecho de no estar vacunados, es el de los jóvenes. Para quienes tiene entre 15 y 30 años, dijo Cofiño, la posibilidad de contagio que hay ahora es 12 veces mayor que las personas de otras edades, de ahí la convocatoria de un cribado masivo.

"Hay un incremento explosivo de caso en la última semana; no hay que banalizar lo que ocurre", insistió Rafael Cofiño. La parte buena de la mala película que se está viviendo ahora en Asturias es que esos contagios al alza son mayoritariamente de casos asintomáticos o de personas que sufren levemente la enfermedad, y no se está traduciendo, al menos por ahora en subida de ingresos y hospitalizaciones -y los indicadores internacionales teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que vivió Reino Unido, indican lo mismo-.

¿Tiene motivos Asturias para preocuparse por el aumento de casos de coronavirus?

Los expertos epidemiólogos llevan días asegurando que el número de contagios no es lo único parámetro que hay que tener en cuenta a la hora de valorar en qué situación epidemiológica se encuentra una determinada región o un municipio concreto. El propio director general de Salud Pública del Principado de Asturias, Rafa Cofiño, llamaba hoy a la prudencia pero sin la necesidad de crear alarma. El incremento de los contagios de covid que ha vivido en las últimas horas la región no es excesivamente preocupante, al menos por el momento. A pesar de que hemos pasado de 60 casos a más de 300 en un solo día, las Unidades de Cuidados Intensivos, por ejemplo, están ahora mismo en niveles mínimos. Según el Servicio de Salud el viernes había once personas ingresadas en unidades de críticos de la región. Un dato muy alejado de los 150 ingresos que se llegaron a registrar el invierno pasado.

De hecho, un mero vistazo a la gráfica de datos deja ver el efecto que ha tenido la vacunación en los últimos meses y el cambio del perfil de los contagiados. Si hasta ahora la cifra de hospitalizados corría paralela a la de contagiados ahora hay una clara diferenciación. Actualmente hay 33 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de Covid. No son ni un cuatro por ciento de los 894 pacientes que se llegaron a registrar en los distintos centros asistenciales asturianos a mediados del pasado mes de noviembre.