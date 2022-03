¿Por qué llega el frío polar en primavera? Una lengua de aire congela desde hoy Asturias (sobre todo una parte)

Asturias vive desde la tarde de este jueves un desplome de temperaturas que llegará acompañado de notables nevadas en algunos puntos de la región. Las nevadas más intensas, explican desde la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Asturias, se producirán "la noche del jueves y todo el viernes". El sábado se prevé que el viento cambie a nordeste, "con lo que las precipitaciones disminuyen pero las temperaturas seguirán bajas todo el fin de semana, especialmente las mínimas la noche del sábado al domingo (los valles interiores que tengan cielo despejado acumularán aire frío junto al suelo por emisión del suelo de radiación infrarroja hacia el espacio)". Es decir, nieve jueves y viernes y frío creciente todo el fin de semana, llegando incluso a bajar de cero grados las mínimas en Cangas del Narcea y las Cuencas.

¿Por qué este temporal?

Los asturianos viven entre resignados y sorprendidos tras un fugaz arranque primaveral con sol y buenas temperaturas que se ha visto interrumpido de forma abrupta por el frío, la nieve y el agua. La razón la explica Ángel Jesús Gómez Peláez, delegado territorial de la Aemet en Asturias: "Al haber un anticiclón elongado en dirección norte-sur sobre el Atlántico y bajas presiones sobre centro Europa y el Mediterráneo, se ha formado entre ambos un pasillo persistente con viento de componente norte que trae aire muy frío de muy altas latitudes a la Península Ibérica. Esta masa de aire muy frío y relativamente húmeda se inestabilizará al pasar sobre un mar y una tierra más cálida que ella, así como al encontrar el relieve de la cordillera Cantábrica y los Pirineos, dando lugar a chubascos. Además, al principio de la madrugada del jueves al viernes pasará sobre Asturias un frente frío asociado a una borrasca situada sobre centro Europa". Es decir, una heladora lengua de aíre frío proveniente de regiones árticas es la causante de la situación.

Asturias no es la más afectada

Pero en esta situación meteorológica Asturias no es, ni mucho menos, la comunidad autónoma más afectada. "La lengua de aire muy frío dará de lleno en el noreste de la Península Ibérica, afectando también a Asturias pero con temperaturas no tan bajas (no nos afecta el núcleo de la lengua de aire muy frío, sino su lado occidental)", explica Gómez Peláez. Así se entiende que, por ejemplo, el aviso naranja por nevadas afecte únicamente a la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa, y no a la parte Suroccidental de Asturias, dado que la lengua tocará, sobre todo, la parte oriental de la región.

Aviso por nevadas

El aviso naranja (riesgo importante) por acumulación permanece vigente desde las 20 horas del jueves hasta la medianoche del viernes y se refiere a la montaña oriental de Asturias, Cordillera y Picos. Se prevé una acumulación de 20 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 800-900 metros, y de cinco centímetros a partir de 600 metros. Aún así, la cota de nieve de la predicción general para la región se situará incluso más baja, en los 400 metros, pudiendo nevar puntualmente incluso a 200 metros de altura. Sin embargo, aclara el delegado de la Aemet, hay que distinguir entre conceptos: "La cota de nieve indicada en la predicción general es en la que se puede ver nieve caer (temperatura menor de 3ºC), no la de cuajado de dicha nieve en el suelo (para eso se requieren 0ºC). Los avisos por acumulación de nieve sobre el suelo sí que tienen en cuenta el cuajado que supere los umbrales de aviso (los umbrales de aviso amarillo en Asturias son: 5 cm cada 24 horas en cordillera, Picos de Europa y Suroccidente, y 2 cm cada 24 horas en el resto de Asturias)". En esta ocasión, no se activa alarma por ahora en zona central y valles mineros al entender que apenas se producirán acumulaciones de nieve en esas áreas.

Toca abrigarse

El desplome de las temperaturas será importante. Oviedo no superará los nueve grados en todo el fin de semana y bajará hasta los cero. Gijón y Avilés no pasarán de los once y su mercurio descenderá hasta los tres grados, y en las Cuencas y en Cangas del Narcea se alcanzarán incluso los tres grados bajo cero.