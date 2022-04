Frank Farmer, ex agente del Servicio Secreto, es contratado para proteger a la superestrella Rachel Marron de un acosador desconocido. Cada uno sabe qué esperar del otro. Lo que no esperaban era enamorarse. El espectáculo, con dos horas y cinco minutos de duración, está recomendado para mayores de doce años.

El musical cuenta en su reparto con: Octavi Pujades (Sabadell, Barcelona), interpretando a Frank Farmer y Mireia Mambo, (Barcelona), quien da vida a Rachel Marron. Sonia Egea Kamri (Murcia) interpreta a Nicki Marron, Teresa Ferrer (alternante Rachel Marron, de Cádiz) y Jenn All (cover de Rachel y Nicki, La Habana). Al elenco se suman Alfonso Nsua (Guinea Ecuatorial) dando vida a Bill Devaney, Alberto Cañas (León) como Toni Scibelli, Sergi Albert (Barcelona) como Sy Spector y José Maria Ygarza García (Albacete) en el papel del acosador. Jennifer Almeida (La Habana, Cuba) es cover de los personajes Rachel y Nicki. Además, forman parte del musical como ensamble: Pablo Ceresuela (Huesca), Rubén Buika (Palma de Mallorca), Antonio Fago (Taranto, Italia), Alejandro Fernández (Barcelona), Raúl Pardo (Madrid), Tatiana Monells (Barcelona), María Reina Avilés (Granollers, Barcelona), Raquel Caurin (Valencia), Alba Dusmet Orellana (Madrid), Vanelys Ventura (Santo Domingo, República Dominicana).

LA MÚSICA

#1 QUEEN OF THE NIGHT

#2 HOW WILL I KNOW

#3 THE GREATEST LOVE OF ALL

#4 SAVING ALL MY LOVE OF YOU

#5 SO EMOTIONAL

#6 RUN TO YOU

#7 WHERE THE BROKEN

HEARTS GO

#8 I WILL ALWAYS LOVE YOU

#9 ALL THE MAN THAT I NEED

#10 I´M EVERY WOMAN

#11 ALL AT ONCE

#12 JESUS LOVES ME

#13 ONE MOMENT IN TIME

#14 I WILL ALWAYS LOVE YOU.

REPRISE.

#15 SALUDOS. I WANNA DANCE

WITH SOMEBODY