Asturias es un paraíso natural, pero también musical. Tiene melodía propia y creciente tirón como centro de producción de discos y vídeos. A sus estudios de grabación llegan cada vez más artistas atraídos por una alta calidad de vida y un entorno ideal para crear y disfrutar del tiempo libre. El cantante Alejandro Sanz es una de las estrellas que ha sucumbido a la belleza de los paisajes del Principado para rodar el vídeo de su tema "El trato". La región sonó mucho con Víctor Manuel, Melendi o Tino Casal, pero sigue exportando talento con figuras como Rodrigo Cuevas, que innova desde la tradición. El gaitero José Ángel Hevia llevó la gaita a cotas universales y grupos de pop-rock como "Australian Blonde" y "El sueño de Morfeo" pusieron banda sonora a una época y vendieron miles de discos.

La iniciativa “Orgullo se escribe con H” de la empresa tecnológica HONOR y LA NUEVA ESPAÑA, una magnífica campaña de promoción de Asturias en todos los periódicos de Prensa Ibérica –grupo al que pertenece este diario–, prosigue desmontando tópicos sin fundamento que circulan sobre la región. Y nadie mejor que David Feito y Juan Luis Suárez, integrantes de "El Sueño de Morfeo", para tumbar la falsa creencia de que la música asturiana ya no suena. "Hay muchos artistas nuevos que vienen pegando muy fuerte y que si ahora mismo no están aún en lo más alto no tardarán en llegar". Lo aseguran ellos, que en 2003 fundaron con la cantante canaria Raquel del Rosario una banda que triunfó dentro y fuera de nuestro país llegando incluso a representar a España en Eurovisión (2013) con el centro de operaciones siempre anclado en Asturias.

"Contamos con el privilegio de tener el mar, la montaña, comida rica y una calidad de vida increíble. Por eso vienen cada vez más artistas. No es lo mismo grabar en Madrid, donde tienes que ir a 2.000... Aquí vienes a componer, a trabajar y luego a disfrutar de la paz y la calidad de vida", asegura Juan Luis. "Tenemos muy claro que la calidad de vida de Asturias no es fácil de encontrar en el resto de España ni fuera, y hemos estado en muchos lugares del mundo", añade David.

Los nuevos tiempos musicales

El grupo triunfó mezclando sonidos tradicionales con el pop, pero sostiene que "hay que ser fiel a uno mismo porque al final las canciones son las que mandan". Sus fans sueñan con volver a verlos juntos sobre un escenario. Ellos siguen vinculados al mundo musical y audiovisual, y precisamente por eso son plenamente conscientes de que los tiempos están cambiando. "Antes era más difícil darse a conocer, pero una vez que una multinacional te fichaba sabías que si lo hacías bien funcionaría. Ahora ese respaldo no te garantiza el éxito", opina David Feito. "Los músicos jóvenes tienen muchas facilidades para darse a conocer, aunque triunfar sí que es difícil", completa Juan Luis Suárez. Ellos lo consiguieron demostrando que desde Asturias se pueden vender miles de discos y sonar en todo el mundo.

