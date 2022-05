Retraso en las ayudas al alquiler: esto dice el Principado, que promete pagar ya y llegar a 6.659 familias

El retraso en las ayudas al alquiler está generando dramas personales en cientos de hogares asturianos y un agrio debate político. El Gobierno del Principado asegura que las ayudas pendientes se pagarán en las próximas semanas y que está encajando administrativamente el aumento de la partida en más de 3 millones, hasta sumar 11,8 millones, para que el dinero alcance a todas las personas que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria: 6.659 familias. Es la misma cantidad que ha destinado para este mismo concepto este año Galicia, que tiene casi el triple de habitantes que Asturias. Pero el problema, cantidades aparte, son los meses de retraso para unas familias que, en muchos casos, cuentan con una economía precaria. Hay beneficiarios que llevan sin cobrar las ayudas desde noviembre de 2020. El malestar entre los afectados es tal que un grupo de ellos ha convocado una manifestación en Oviedo para el próximo día 25. La oposición habla de “caos”, “desastre”, “dejadez” e “ineficacia” en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Melania Álvarez (consejera de Derechos Sociales)

“Las ayudas al alquiler se van a pagar. Y se van a pagar a más personas, a todas aquellas que cumplan los requisitos establecidos, cosa que no siempre fue así, porque en anteriores convocatorias hubo quienes no las recibieron por falta de dotación presupuestaria. Se van a notificar 4.658 concesiones, que se corresponden con 6.559 ayudas entre la línea joven, ya tramitada en su totalidad, y la general (para mayores de 35 años). El importe total ascenderá a 11.838.525 euros, muy por encima de los 8.700.000 euros previstos inicialmente. Además, el jueves recibiré a representantes de la plataforma de afectados”.

Reyes Fernández Hurlé (PP)

“Es una prueba más del caos que Melania Álvarez tiene en su consejería. Son muchos asturianos los que llevan esperando más de un año por una respuesta y una ayuda. El socialismo está asfixiando a los ciudadanos y es normal que salgan a la calle. Mañana preguntaremos a la consejera por todo lo que está pasando. El hartazgo ha llegado a lo más alto y en el Partido Popular no lo vamos a consentir. Seguiremos siendo el altavoz en el parlamento de los más vulnerables”.

Manuel Cifuentes (Cs)

“Las palabras de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar no se ven respaldadas posteriormente por hechos debido al abandono que sufren muchas de las asociaciones que tendrían que ser atendidas desde su Consejería o los conocidos retrasos en las listas de valoración de una discapacidad. A ello, se suman ahora los retrasos en el pago de las ayudas al alquiler, que dejan a miles de asturianos en una situación crítica. El drama con el que diariamente conviven estas familias, lejos de verse aliviado desde la consejería que encabeza Melania Álvarez, se ve agudizado por la dejadez y la ineficacia que muestran desde la misma. Curiosamente, una de las comunidades autónomas con más medios humanos para gestionar y agilizar estas ayudas es la que acumula más retrasos, dejando a los beneficiarios de estas ayudas en una situación límite. Una vez más, la Consejera se queda en palabras que, por repetitivas y vacías, ya no resultan creíbles”.

Rafael Palacios (Podemos)

“Como ya denunciamos insistentemente y, a través de iniciativas parlamentarias, nos parece totalmente injustificado e intolerable el retraso que hay en las ayudas al alquiler, sobre todo en este contexto tan difícil, en una crisis social y económica durísima, fruto de la pandemia y de las consecuencias de la guerra. Es intolerable que no se esté respondiendo con la agilidad que precisa. Las disculpas y todos los argumentos que está poniendo encima de la mesa el Gobierno, lo único que hace es más doloroso todavía ese retraso en el pago. Por lo tanto, volvemos a exigir que se paguen de manera inmediata esas ayudas y, además, añadimos ayudas que se están retrasando también en el ámbito de los bonos eléctricos, bonos de ayuda térmicos… Donde hay también retrasos injustificables. Que paguen de una vez, que dejen de demorar y de dar disculpas porque las respuestas que dio el Gobierno a nuestras iniciativas son totalmente lamentables. Apoyamos las reivindicaciones y las movilizaciones que hacen las personas afectadas por los retrasos”.

Ovidio Zapico (IU)

“Entendemos el malestar, porque son ayudas que la gente necesita. Por eso, urgimos a la Consejería a agilizar el proceso y al Gobierno a que afronte de una vez la reforma de la administración porque es necesario tomar medidas globales y dejarse de parches. Izquierda Unida lleva toda la legislatura pidiendo esa reforma, que es especialmente necesaria para afrontar los retos de la atención social. Precisamente en esta área, la agilidad es aún más necesaria dados los objetivos de protección y lucha contra la exclusión”.

Adrián Pumares (Foro)

“El malestar entre los perceptores se debe a que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar es un desastre. Esta situación es una muestra más de que este Gobierno está únicamente preocupado del marketing pero no sabe gestionar. No sirven excusas ni lamentaciones, que es lo único que ofrece la Consejera, que, además, es también portavoz del Gobierno. Ante esta situación, desde Foro preguntamos si puede seguir ejerciendo de portavoz alguien que no es capaz de gestionar su propia Consejería”.

Sara Álvarez Rouco (Vox)

“Esta es la línea del desgobierno de Adrián Barbón. Servicios sociales desatendidos y desprecio por los más vulnerables. Prometen las maravillas de un Estado del Bienestar idílico pero que es insostenible e irreal y, al final, otra vez dejan caer a quienes menos tienen y más necesitan. Es muy llamativo que la consejera de Derechos Sociales se atreva a contradecir a los beneficiarios diciendo que han cobrado, cuando el dinero no ha llegado para la mayoría de ellos, y tienen que manifestarse para ser oídos. Es la imagen de un abandono en toda regla para quienes viven económicamente al límite y no pueden permitirse pagar los fallos y retrasos de esta administración asturiana cada vez más ineficaz y ahogada. Es el resultado de la falsedad y el engaño permanente de los gobernantes socialistas a la sociedad asturiana”.