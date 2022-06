El Principado achaca a "problemas de código" el apagón informático que paralizó sanidad y justicia esta mañana

El director general de Seguridad y Estrategia Digital, Javier Fernández, ha afirmado que el apagón informático que paralizó durante dos horas buena parte de la sanidad ya la justicia asturiana ya está totalmente resuelto. En unas declaraciones distribuidas por el Gobierno asturiano, Fernández ha dicho que la incidencia como tal se solventó en poco más de una hora y que luego se han prolongado un poco más las labores porque ha habido que reiniciar determinados sistemas. "Todo está funcionando con normalidad", ha señalado, explicando que en el área de sanidad se tuvo que aplicar en el momento del problema "medidas de contingencia". Fernández ha atribuido lo ocurrido a unos "problemas de código" de determinados sistemas. "Cuando se detectan hay que aplicar parches y se resuelve", ha comentado.

El apagón informático se detectó a primera hora de esta mañana. Fue entonces cuando se detectó que fallaban los sistemas informáticos de diferentes áreas de la administración regional, siendo especialmente notable en Hacienda, Salud y Justicia. La avería afectó a todos los sistemas informáticos de la red sanitaria, a excepción del HUCA y el Hospital Monte Naranco, que utilizan el programa Millennium. Los tratamientos de radioterapia, que requieren de mediciones muy precisas y algunas operaciones no pudieron efectuarse por no haber acceso a historiales médicos. De lo que no se libraron tampoco los centros hospitalarios ovetenses fue de las colas en algunas áreas, ya que el sistema de citas colapsó y hubo que hacer listas de pacientes a mano.

La parálisis también alcanzó a los servicios judiciales. A las diez de la mañana las partes personadas en distintos jugados de Asturias fueron avisadas de que era imposible acceder al sistema Arconte del Ministerio de Justicia. Ese sistema permite grabar las sesiones, tal y como manda la ley. La suspensión de los procedimientos judiciales en curso supondrá un retraso considerable pues en algunos casos habrá que hacer nuevos señalamientos que no se producirán probablemente hasta dentro de tres meses al estar por el medio el parón vacacional.

Pasadas las 12.00 horas el apagón informático comenzó a remitir, tal y como se informó desde el gobierno autonómico, que achacaba la avería a un problema de conexión entre los servidores del Principado. En todo momento se descartó que la incidencia pudiese haber sido provocada por un ataque externo como el padecido en abril por el Ayuntamiento de Gijón o por la misma Consejería de Salud el pasado diciembre.