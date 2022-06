El apagón informático en el Principado comienza a remitir. Los servicios informáticos de la administración autonómica han sufrido un colapso que ha paralizado prácticamente en su totalidad a los servicios de Hacienda, Justicia o Salud durante algo más de dos horas. Pero "el sistema ya está recuperando desde hace unos minutos", según acaba de asegurar un portavoz de la consejería de Presidencia, que tiene entre sus competencias al área informática. En un principio la avería afecta a a los enlaces de acceso a los distintos servidores. Es decir, no habría conexión entre los servidores del Principado. Este parón ha traído en jaque a los servicios informáticos de la administración regional desde las ocho de esta mañana, aunque la situación se agravó con el inicio de la actividad, sobre todo en los ámbitos sanitario y judicial. Fuentes del Principado descartan a estas horas que se trate de un hackeo y atribuyen la caída a una incidencia convencional.

El HUCA recobró la normalidad en torno a las 11,30. La caída generalizada supuso no poder acceder durante esas horas a ninguna historia clínica, lo que en la práctica conllevó la paralización de muchos servicios. Los tratamientos de radioterapia, que requieren de mediciones muy precisas, no podían iniciarse sin tener acceso a las historias. Lo mismo ocurre con cualquier operación. Si acaso, podían continuarse algunas consultas en las que el mismo paciente te cuenta qué tiene. La consejería tuvo que activado el plan B de contingencias, que básicamente significa volver al papel y recuperar las historias que están archivadas. La avería afectó a todos los sistemas informáticos, excepto al programa Millennium del HUCA y del Hospital Monte Naranco, incluyendo a la red de Atención Primaria. En el HUCA hay colas y listas de pacientes hechas a mano porque también dispone de programas ajenos a Millennium. En otros centros hospitalarios como el Álvarez Buylla de Mieres los facultativos no pueden ni acceder a su sistema operativo, por lo que la actividad también ha sufrido cierta parálisis.

La parálisis también ha alcanzado a los servicios judiciales. A las diez de la mañana las partes personadas en distintos jugados de Asturias fueron avisadas de que era imposible acceder al sistema Arconte del Ministerio de Justicia. Ese sistema permite grabar las sesiones, tal y como manda la ley. Les comunicaron que era un fallo de servidores y que habían tratado de reiniciarlos sin éxito varias veces. Los funcionarios tampoco pueden acceder a sus correos electrónicos. Ante esta situación, la administración de justicia ha notificado a los letrados la paralización de la actividad en los juzgados en torno a las diez de la mañana. La suspensión de los procedimientos judiciales en curso supondrá un retraso considerable pues en algunos casos habrá que hacer nuevos señalamientos que no se producirán probablemente hasta dentro de tres meses al estar por el medio el parón vacacional.

Se desconoce si el fallo informático se debe a una sobrecarga del sistema o a algún fallo en la red. Por ahora, fuentes del Principado descartan que se trate de un hackeo y atribuyen la caída generalizada de los sistemas a una caída convencional. No se trataría de un problema de conexión de las redes de la administración con el exterior, sino más bien de que no resulta posible conectar entre sí los servidores que forman la red del Principado. Pasadas las 11,15 de esta mañana el sistema comenzó a recuperar, lo que está permitiendo volver al funcionamiento normal, según aseguró un portavoz de la consejería de Presidencia.

Esta no es la primera vez en los últimos meses que los sistemas informáticos de la administración pública asturiana sufre algún tipo de colapso. En mayo del año pasado el ataque a una empresa asturiana abrió una brecha en organismos clave de todo el país que, entre otros, afectó al Ayuntamiento de Oviedo. El pasado diciembre el sistema informático de Salud también sufrió un hackeo que afectó al sistema de seguimiento de la pandemia. Más recientemente, el pasado abril, el Ayuntamiento de Gijón sufrió un cyberataque que obligó a cambiar todos los plazos administrativos y a suspender el Pleno.