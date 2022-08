Podemos anticipa el último curso electoral de una legislatura “sin ningún hecho relevante aprobado” tratando de tirar del Gobierno hacia la izquierda. La coordinadora autonómica del partido, Sofía Castañón, y el portavoz en la Junta, Rafael Palacios, han vuelto a mostrar este martes su disposición a dar la salida cuanto antes a la negociación del presupuesto de 2023 y a presentar las cuentas como “la gran oportunidad del Gobierno para cambiar de rumbo, reorientando la legislatura hacia la justicia social y la defensa de los derechos de toda la ciudadanía”, y la de Adrián Barbón para demostrar que sabe “tocar el violín con la izquierda, y no sólo con la derecha, como hasta ahora”. “Si se deja de geometría variable” y de aproximaciones a Ciudadanos y al centro derecha, resalta Palacios, “tendrá a Podemos dispuesto al diálogo, al acuerdo y a la negociación para conseguir unos presupuestos útiles para Asturias y nuestra gente”.

El diputado empieza constatando que “la voluntad de diálogo ha sido cero, por lo menos con la izquierda”, y duda de que el adelantamiento a septiembre del debate de orientación política suponga que por primera vez el proyecto de presupuesto vaya a entrar en la cámara “en tiempo y forma” –el Estatuto de Autonomía obliga a presentarlo como muy tarde en septiembre–, pero se resiste a precisar del todo en qué propuestas concretas se traducen sus peticiones. Los dirigentes de la formación morada aducen que conviene esperar a que el diseño del Gobierno “esté sobre la mesa”, pero avanzan que algunas de sus iniciativas enfocarán el futuro hacia “una fiscalidad más justa” y pondrán en acento en cuestiones sociales, para que en un contexto de amenaza de crisis generalizada “se blinde lo público, lo social, lo sociosanitario y educativo, y que la gente pueda afrontar con esperanza su futuro…” Sin líneas rojas de antemano, y en contra de lo defendido hasta ahora en muchas ocasiones por el Ejecutivo autonómico, Sofía Castañón entiende que “en las comunidades autónomas también tenemos margen para materializar una fiscalidad más justa y progresiva y éste va a ser uno de los debates que nos vienen de aquí a unos meses. Es necesario que entendamos la importancia que tiene esa fiscalidad y que se destine el dinero de los impuestos a la defensa de los servicios públicos”. Hasta ahora, Adrián Barbón únicamente se ha dicho partidario de mejorar la fiscalidad asociada a la lucha contra el despoblamiento y a diseñar los presupuestos "de la juventud, el aterrizaje de los fondos europeos y el reto demográfico".

No excluyen en Podemos que la actitud del Gobierno y el presidente vaya a estar muy condicionada por la proximidad de las elecciones de mayo y el "barullo" que traen consigo, y pensando en el debate sobre el estado de la región, convocado ya para los días 12, 13 y 15 de septiembre, Castañón admite que el presidente del Principado les tiene acostumbrados a que “sus intervenciones nos gusten, o nos puedan esperanzar”, pero la experiencia le indica igualmente que “también quiero ver también la materialidad. Si las palabras no llegan al BOPA, a la gente no le sirven de nada”. A veces “llegan a emocionar” con el discurso, la acompaña Palacios, “pero acaban haciéndote llorar con la falta de concreción”.