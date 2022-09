Los empresarios condenan la "exclusión del Noroeste" de los ejes ferroviarios de la UE

El empresariado de Asturias, León y Galicia se une "frente a la exclusión del Noroeste" de los principales nodos ferroviarios de España en el plan "Mercancías 30" elaborado por el Ministerio de Transportes. Las patronales reclaman al Gobierno central que "rectifique" para no dejar estos territorios fuera de los ejes ferroviarios de Europa y de la correspondiente financiación de la UE, así como "igualdad de trato con el Corredor Mediterráneo". Son los mensajes lanzados este martes por los presidentes de las patronales de León, Luis Javier Cepedano; de Asturias, María Calvo; y de Galicia, Juan Manuel Vieites, que se reunieron en la sede de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y acordaron pedir un encuentro a la ministra, Raquel Sánchez. "No nos podemos permitir que el Gobierno abandone a una cuarta parte del país", reivindicó la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

El plan "Mercancías 30" ha definido un mapa de nodos principales de España para su conexión a los ejes prioritarios europeos de transporte ferroviario, del que no forman parte León, Asturias ni Galicia, pese a que sí estaban inicialmente en el Corredor Atlántico. Los nodos señalados por el Gobierno español son Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza, Sevilla, Vitoria y Valladolid. "Ese documento dice que el resto son territorios que generan una gran actividad, pero de menor tamaño y capacidad que los anteriores, por lo que requerirán actuaciones más contenidas", explicó Luis Javier Cepedano. "Eso no quita que deban quedar perfectamente definidos como nodos", recalcó el presidente de la patronal leonesa. La exclusión de ese plan de intermodalidad estatal supone que Asturias, Galicia y León no sean considerados prioritarios para recibir financiación de la UE. "Los fondos europeos deben servir para acercar y no para agrandar la brecha que nos separa", planteó María Calvo, mientras que Luis Javier Cepedano reclamó la aplicación de "criterios de cohesión territorial" en el reparto de los fondos comunitarios para el desarrollo de los ejes de transporte ferroviario.

"No queremos ser una intermodal secundaria", alertó el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, quien exigió al Gobierno central que "defienda el Corredor del Noroeste con el mismo entusiasmo que lo ha hecho con otros", en clara alusión al del Mediterráneo. "Supone un agravio comparativo que no vamos a permitir".

La asturiana María Calvo denunció que esta exclusión "supone el aislamiento de nuestras regiones y solo agravará nuestros problemas de envejecimiento y de pérdida de población". Pese a que tanto Galicia como León ya disponen de la alta velocidad y en Asturias su llegada está prevista para mayo de 2023, Cepedano tiene claro el motivo de que el Noroeste se haya quedado fuera del mapa de los nodos prioritarios de España, diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Lo achaco a que la situación política nacional tiene tendencia hacia un lado y no hacia el otro. Los compañeros de gobierno tienen más compromisos hacia el Mediterráneo que por la zona del Noroeste. Creo que van por ahí más los tiros", concluyó el presidente de los empresarios leoneses.

La presidenta de la patronal asturiana subrayó que "las inversiones no se pueden centrar solo en los territorios más pujantes" y reclamó que las Administraciones "doten a nuestras regiones de las infraestructuras necesarias para poder competir, al menos, en igualdad de condiciones con el resto de España y de Europa, para permitir que nuestras empresas sean competitivas". En opinión de María Calvo, "los agravios territoriales solo ayudan a deslocalizar industrias que funcionan y a agravar los problemas de las que resisten". La responsable de la Federación Asturiana de Empresarios juzgó clave para el futuro de las empresas y para el desarrollo del Noroeste "conseguir la financiación para la extensión de las autopistas ferroviarias a nuestros puertos, unas puertas al mar que además son las principales salidas de mercancías de nuestro país".

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, puso cifras y datos encima de la mesa que avalan la relevancia del Noroeste y justifican su inclusión en la estrategia europea de transporte ferroviario. "Está en juego la competitividad de las empresas de un territorio que representa el 9,8 por ciento de la población de España, con 4,6 millones de personas; el 8,8% del PIB; el 9,7 por ciento de las empresas y el 9,2 "y el 9,2 por ciento del empleo. Son datos muy significativos como para dejar a este Corredor fuera del transporte de mercancías", valoró el presidente de la CEG.

Las patronales urgen un plan director y un comisionado del Gobierno para el Corredor

En las patronales del Noroeste crece un sentimiento de que el Gobierno central deja a su suerte a un territorio con problemas estructurales como la sangría demográfica y el envejecimiento para poner los focos, las prioridades y, lo más importante, los recursos en las zonas más prósperas.

"Lamentamos la exclusión del Noroeste. Esto tiene que cambiar", afirmó Juan Manuel Vieites, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, que esbozó la "hoja de ruta" que las asociaciones empresariales plantearán en la reunión que pedirán, carta mediante, a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. "Hace falta un plan director y un Comisionado del Gobierno para el Noroeste-Corredor Atlántico". Esta figura, abundó Vieites, debería "coordinar toda la presentación de proyectos para la financiación europea".

Las patronales hablaron claro: "Cada año que se retrasa este proyecto, las regiones del Noroeste agravan su aislamiento, al tiempo que otras prosperan en un mundo cada vez mejor conectado". María Calvo, la presidenta de la FADE, subrayó que "el Noroeste no es irrelevante, juntos somos el quinto territorio más importante , solo por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía y próximos a la Comunidad Valenciana". Y destacó que esta reivindicación, "no es caprichosa, ni se basa en intereses localistas. Por ejemplo, la conexión de El Musel con el Corredor no solo es buena para Asturias, también lo es para todo el Noroeste y España. Es la salida natural al mar de Madrid y puede suponer un revulsivo económico".

Los empresarios están dispuestos a buscar "consenso y adhesiones", tanto de los gobiernos regionales como de los agentes sociales. La primera llegó ayer de Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quien reconoció que "el Corredor Atlántico es una oportunidad, una prioridad de país y un ejemplo de cohesión territorial. El compromiso con las empresas, CEG, FADE y FELE es una responsabilidad de las instituciones públicas para impulsar este eje de transporte y conectividad".