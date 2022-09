Génova busca "un candidato ganador" a ocho meses de las elecciones autonómicas

El relevo de Teresa Mallada al frente del PP deja en el aire el liderazgo del partido a ocho meses de las elecciones autonómicas y dispara la incertidumbre sobre quién seré el cartel electoral al Principado del primer partido de la oposición. La impresión reinante entre los populares asturianos es que la dirección nacional del partido no tiene aún decidido el nombre del futuro cabeza de cartel porque pretende alejarlo al máximo del revuelo interno que pueda ocasionar una salida que pretende pacífica y en términos lo más amistosos posible. Pero en las últimas semanas ya han surgido nombres de potenciales candidatos que podrían encajar en el perfil que busca Génova para Asturias.

La exdiputada nacional y autonómica Susana López Ares tiene a su favor no haber estado envuelta en las diatribas y peleas internas más recientes en el seno del PP asturiano y tras haber sido portavoz adjunta y coordinadora del área económica en el Congreso salió sin ruido de esa singladura política para volver a dar clases en la Universidad de Oviedo. Profesora titular de economía financiera y Contabilidad del Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidad de Oviedo "mantiene muy buenos contactos en Madrid", según diversas fuentes populares. La elegancia con la que volvió a su actividad profesional es vista también entre compañeros de partido como un activo para una organización que necesita calma y, sobre todo, unidad, tras la convulsión por la salida de Teresa Mallada.

El nombre del secretario general del PP autonómico, Álvaro Queipo, se activó como alternativa a Teresa Mallada este verano aunque desde meses atrás ya se murmuraba en los pasillos de la Junta General que la relación entre ambos era más bien distante, una impresión que trascendió en otros grupos parlamentarios más allá de las finas paredes del Grupo Popular. La comida de Álvaro Queipo y Francisco Álvarez–Cascos en agosto, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, y el posterior respaldo de la misma por parte de Miguel Tellado, hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo en la nueva "fontanería" de Génova, que alejó ese almuerzo de toda lectura en clave interna, realzaron el protagonismo de un "número dos" hasta entonces bastante discreto. Se valora su juventud, conocimiento del partido y su bagaje profesional como ingeniero químico antes de su salto a la arena política.

Sin militancia

Otros dos nombres que han salido a colación en las últimas semanas en los mentideros del PP no son de políticos al uso, ni siquiera están afiliados en la actualidad al partido, aunque uno de ellos no es la primera vez que aparece en una "quiniela" preelectoral, como es el caso de Luis Antuña, el decano del Colegio de Médicos de Asturias. Isabel Pérez-Espinosa ya quiso llevarlo de "número dos" en las elecciones autonómicas de 2011, aunque finalmente aquel intento no acabó de fraguar. Director del área de Urgencias del HUCA, ya no tiene ficha de afiliado en el PP de Oviedo y está plenamente involucrado e implicado en su labor colegial. El perfil de Javier Soto también está alejado del escenario político regional. Ya jubilado, ha sido director general de Mapfre en distintas zonas del país. "No se me ha pasado por la cabeza", reconocía ayer en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA Javier Soto, que se manifestaba totalmente "ajeno" a que su nombre se haya podido vincular con una candidatura del PP, una opción que aseguró desconocer. "No estoy afiliado", detalló.

La búsqueda de un "candidato ganador" es el objetivo que persigue la dirección nacional del partido, que lleva meses realizando consultas, tanto entre cargos institucionales de la actualidad como en personas con un estrecho conocimiento del PP asturiano, visto más allá del Negrón y de Pajares como una organización "con graves problemas internos" a atajar.