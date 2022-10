Foro ya tiene candidato a las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo mayo en Asturias: Adrián Pumares. La recién elegida Comisión Directiva de Foro Asturias, reunida tras la celebración del V Congreso Ordinario de la formación política celebrado hoy en Oviedo, ha elegido al renovado secretario general como candidato a la Presidencia del Principado.

La Presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, fue la encargada de anunciarlo en su discurso de clausura del Congreso, una decisión que instantes después, ratificó la Comisión Directiva. Moriyón no quiso desvelar si ella sería la candidata a la alcaldía de Gijón, una posibilidad que suena con fuerza desde hace un tiempo.

“Tengo tanta confianza en Adrián que no me cabe la más mínima duda de que él es quien debe encabezar esa candidatura, ya me lo habéis oído muchas veces. Por su trabajo, por su perfil, por su forma de ser. Adrián merece ponerse ya manos a la obra para conformar ese equipo ganador y sabe que va a encontrar, en la Comisión Directiva y en esta Presidenta, todo el apoyo que pueda necesitar”, afirmó la recién ratificada Presidenta forista.

A Adrián Pumares, que también fue renovado en el cargo como Secretario General de la formación con la celebración de este V Congreso, le encargó la Presidenta de Foro Asturias la elaboración de una lista electoral a la Junta General del Principado de Asturias.