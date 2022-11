La inspiración es una joya

"Conocí Quirós un poco por casualidad. Cuando lo descubrí me dio la sensación de que estaba como en casa. Yo desciendo de la zona de Cabuérniga, en Cantabria, y aquí hay muchas cosas en común. Hay muchísima simbología y eso me inspira mucho a la hora de hacer mis piezas", afirma la artesana y diseñadora cántabra Alba Gutiérrez, formada desde muy niña en todo lo que tiene que ver con la música y la tradición, algo que desde su infancia siempre le gustó. Desde hace unos meses vive en el pequeño pueblo de Villagondú donde residen habitualmente no más de seis vecinos, en su mayoría gente mayor.

"Estoy muy a gusto en el pueblo porque son unos vecinos muy acogedores. Además es un lugar que me transmite mucha tranquilidad, me inspira mucho a la hora de crear, sobremanera por todo el simbolismo que me rodea", explica.

Desde muy niña se sintió atraída por la música tradicional y la artesanía, hasta el punto de que, como ella misma recuerda, a los 9 años empezó en el mundo con el maestro alfarero Rafael Arana en su taller de Cabezón de la Sal. "También me dediqué a la música hasta que con 18 años me fui a Galicia a estudiar en el Conservatorio. También empecé mis estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, donde realicé estudios de lutheria antigua. Con el Obradoiro Sanín tuve la oportunidad de viajar a numerosas ferias artesanales. Fue en 2013 cuando me propuse crear mi propia empresa dedicada a la artesanía tradicional basada en el trabajo con diferentes materiales que fui conociendo", explica esta artesana.

Otra experiencia que le ha inspirado para hacer su obra han sido sus viajes por países del Magreb. "En 2016 fue mi primer viaje a Marruecos y ahí empecé a descubrir cuantas cosas hay en común entre nuestra cultura y la del Magreb. Me dio la idea para crear unas piezas que tuvieran conexión entra las piezas tradicionales de aquí, con el trabajo artesano de gentes del medio rural de estos países . Estuve también con algunos artesanos aprendiendo el trabajo del cuero y la fabricación de tapices", explica esta diseñadora que firma su bisutería y joyería, donde cobra especial protagonismo el cristal checo, con el nombre de Izza Atelier, con collares, pendientes y pulseras principalmente, aunque también realiza bolsos, cojines y platos. "El nombre, femenino, proviene del cabilio y significa lo que nace de la tierra", explica.

La base de su proyecto artesanal es que muchas de las materias primas con las que trabaja, como por ejemplo la seda, están fabricadas artesanalmente por mujeres de Marruecos, Argelia y Turquía, así como cuero que se curte en talleres rurales de allí. "Ellos no tienen una plataforma donde dar a conocer su trabajo. Yo quiero contribuir de algún modo a favorecer que se conozca y se valore, y que tengan una fuente de ingresos a través de la labor que yo realizo con sus materiales. Esta idea es fundamental en mi taller", añade Alba.

Ella, que está muy presente en las redes sociales y tiene página web, señala que a día de hoy vive de la artesanía: "Aunque la situación no es fácil, logro vivir; he logrado un equilibrio entre los mercados, donde estoy en contacto directo con el cliente, y la venta en internet. Para mi ha sido vital volver al medio rural para desarrollar mi trabajo". Ella cree que con "dedicación y constancia se puede trabajar y vivir en el campo, y es más fácil cuando tienes el apoyo de quienes te rodean. Yo lo he tenido aquí en Asturias", señaló.