Los lobos de Cabrales amenazan la salud y la seguridad de las personas, alega el Principado

La manada de lobos que tiene su principal zona de acción entre Cabrales, las Peñamelleras y Tresviso (Cantabria), en el parque nacional de los Picos de Europa, está provocando "efectos perjudiciales para la salud y la seguridad de las personas", sostiene el Gobierno del Principado en su propuesta para eliminar un ejemplar de ese grupo. El argumento del Ejecutivo asturiano ha sido aceptado por el Ministerio para la Transición Ecológica en su informe previo a la eliminación del ejemplar, obligatorio aunque no vinculante, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

El documento resalta, no obstante, que de la información aportada por el Principado "no se puede constatar que la extracción de ejemplares de lobo solicitada resulte neutra sobre el estado de conservación de la especie en España". Precisamente una de las exigencias de las leyes españolas y europeas es que la eliminación de ejemplares protegidos no afecten al estado de conservación de la especie. Pese a ello, el Ejecutivo de Adrián Barbón está decidido a eliminar un lobo en el parque nacional.

El Ministerio achaca al Principado la ausencia de "información detallada (y con las metodologías de cálculo asociadas a ella) sobre tasas de mortalidad –y en consecuencia de supervivencia relativa–, tasas de productividad, tamaño de grupo familiar en distintas fases del ciclo vital y censo del número total de lobos o de grupos detectados, tanto en el ámbito territorial íntegro de dicha comunidad como en el del área en el que se propone llevar a cabo la extracción".

El Principado justificó ante el Ministerio la necesidad de eliminar un lobo en los Picos de Europa con tres argumentos, centrados en las excepciones que la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007 contempla para eliminar ejemplares de especies protegidas. Primero, que la manada de Cabrales-Tresviso está provocando efectos perjudiciales para la salud y la seguridad de las personas. Segundo, para prevenir perjuicios importantes al ganado. Y tercero, por razones imperiosas de interés público de primer orden.

El departamento que encabeza Teresa Ribera ha aceptado dos de esos tres argumentos, al considerarlos acreditados, mientras que estima que la otra razón no ha sido debidamente demostrada. El primer argumento que Transición Ecológica considera acreditado por el Principado es el referido a los "efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas" por parte de la manada citada. Ello a pesar de que la última vez que se registraron ataques de lobos a seres humanos en España fue en 1974, cuando fallecieron dos niños. No obstante, los grupos ecologistas manifestaron desde el primer momento sus sospechas de que aquellos ataques fueron en realidad protagonizados por perros. Para encontrar ataques mortales de lobos a personas anteriores hay que remontarse a 1957, 1881 y 1857, en los dos primeros casos en Galicia y en el tercero en Zamora.

La segunda razón que el Ministerio considera acreditada es la referida a "razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas las de carácter socioeconómico y consecuencias beneficiosas de importancia primordial para el medio ambiente". Finalmente, Transición Ecológica estima que con la información aportada por el Principado no ha quedado demostrado que la eliminación de un lobo de la manada Cabrales-Tresviso sirva para prevenir perjuicios importantes al ganado.