Educación responde a las quejas del profesorado y destinará 5 millones a dar formación en la LOMLOE: "Repetiremos los cursos las veces necesarias"

La Consejería de Educación dedicará más de 5 millones de euros de su presupuesto para 2023 en atajar una de las principales quejas del profesorado en estos momentos: la formación en la LOMLOE. Su titular, Lydia Espina, defendió este martes, en la comisión de Hacienda en la Junta General del Principado, que su departamento «programará y repetirá los cursos relacionados con la reforma tantas veces como sea necesario». Hasta ahora, según precisó, la Consejería lleva organizados cursos y jornadas con expertos sobre la nueva ley para 3.000 plazas. Los docentes consideran este número insuficiente, mientras que los responsables autonómicos recuerdan que la implantación de la LOMLOE durará dos años y aseguran que «sería impensable que el pasado 1 de septiembre nuestro sistema educativo hubiese dado un giro de 180 grados». Por eso, el director general de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa, David Artime, pidió «tranquilidad»: «Iremos caminando todos poco a poco».

La comparecencia del equipo de Educación para defender los 823,8 millones previstos para el año que viene (un 5,5% más) ante los grupos parlamentarios se produjo con el ruido de fondo de la concertada. Unos 60 delegados de los sindicatos OTECAS, USO y FSIE se manifestaron en la calle Suárez de la Riva para exigir equiparación salarial con respecto a la pública al grito de «El mismo salario para el mismo trabajo». Se quejan de que los alumnos de la concertada reciben 150 millones menos al año de inversión del Principado que la otra red, y de que sus docentes son de los peor pagados de España.

La consejera Lydia Espina fue interrogada por la oposición por esta polémica y ella contestó con firmeza: «Hemos trabajado, y mucho, para reforzar la red concertada. En este presupuesto hay un aumento de 1,5 millones. Creemos que hay que trabajar con las dos redes a la vez y nuestro respeto por la concertada es claro y verdadero». Como prueba de ello, dijo, «en año y medio recuperamos un diálogo fluido con la concertada, hemos sacado tres acuerdos (ratio de Infantil, paga de 25 años de antigüedad y paga educación especial) y hemos hecho un reparto equitativo de fondos en todos los programas». «Está claro que hay margen de mejora, pero vamos dando pasos, no es verdad que no hayamos hecho nada», destacó. Pese a ello, la oposición cargó contra el «maltrato» que lleva sufriendo la red desde hace años.

Hasta 54 nuevas unidades de escuelas infantiles

Una de las grandes apuestas de Educación es reforzar las escuelas infantiles de hasta 3 años. De ahí que se hayan habilitado partidas de 8,64 millones para subvencionar la creación de nuevas plazas por parte de los ayuntamientos. Con estos fondos, procedentes de la UE, en la Consejería prevén que haya al menos 22 municipios que soliciten estas ayudas frente a los 10 de este año, pudiendo abrirse así el «doble de unidades». «19 fueron este curso y calculamos que para el siguiente sean 54. Se trata de una apuesta sin precedentes por las escuelas de 0 a 3 años», recalcó Espina. Hoy en día en Asturias hay 77 centros que suman unas 4.358 plazas en 48 concejos.

Cuatro grados de FP, sin abrir por falta de alumnos

Otra área que crecerá respecto a 2022 será Formación Profesional, con 8,1 millones más. En este punto, el director general de Enseñanzas Profesionales, Javier Cueli, dio un dato llamativo: cuatro grados de la rama industrial no han podido abrir este curso «porque no había alumnos». Son Mecanizado en el la Laboral, Mantenimiento Electromecanico en La Felguera, Instalaciones Eléctricas en Aviles, y Programación de la Producción, este de grado superior, en Cerdeño. Lo cual demuestra que la falta de profesionales, a juicio de Cueli, «no es únicamente achacable a la oferta», sino que el problema viene de más abajo, del interés de los jóvenes por unos estudios u otros. Además, la oferta asturiana, recalcó, es «extensísima», con 700 plazas más este curso hasta alcanzar las 9.582 totales en primero, y ha incorporado dos nuevos ciclos. Pero no se trata de crecer por crecer, sino que cada año hay que reajustar la oferta y este curso por ejemplo hay 1.500 plazas sin cubrir. En respuesta a Foro Asturias, Javier Cueli también habló de la esperada FP dual, que no se implantará como pronto hasta «enero o febrero de 2024». «Hay una nueva ley de FP, pero falta concretarla y aún no tenemos ni los borradores», dijo el director general.

El colegio de Nuevo Roces, de las mayores obras

En el apartado de infraestructuras, la Consejera de Educación señaló que IES de La Corredoria, cuyo contrato se rescindió formalmente en agosto, ya recibió 12 ofertas. Por su parte el instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís está adjudicado y el de La Florida en ejecución. Queda más tiempo para ver el nuevo colegio de Nuevo Roces, en Gijón, cuyo proyecto está ahora en fase de supervisión y cuentan con que salga a licitación en el primer trimestre del año. «Lo presentaremos en breve. Se trata de unas de las mayores cuantías económicas que ha tenido un colegio público», avanzó Lydia Espina.

Lo que opina la oposición

Gloria García (PP): «No hay novedades, anuncian inversiones en centros que ya venían recogidas en otros años, por ejemplo el colegio de Obanca aparece como la gran inversión con 700.000 euros, cuando en los dos años anteriores había sumada esa inversión pero no se ejecutó. El nuevo colegio de educación especial en Montecerrao va a seguir esperando, y para el actual no hay ni un euro para subsanar las graves deficiencias que presenta. Los profesores de la escuela pública van a seguir siendo de los peor pagados del país, los de la concertada siguen sufriendo discriminación y la aplicación de la LOMLOE con la formación que se necesita sigue como declaración de intenciones, sin concretar. Son unos presupuestos que no se ajustan a las verdaderas necesidades de la educación en Asturias».

Luis Fanjul (Ciudadanos): «El presupuesto de este año se incrementa un 5,5% y en el peso del presupuesto general del Principado de Asturias ha pasado en 2020 de ser el 15,06 a actualmente el 14,09%. Eso significa que el presupuesto del Principado se incrementa más que el gasto en educación. El capítulo 1 supone el 75% y, de ese presupuesto 19 millones vienen del Mecanismo de los fondos de Recuperación y Resiliencia. Esos fondos europeos vienen para hacer una educación mucho más eficiente, más adaptada a las necesidades de los alumnos. Por lo tanto, no podemos desaprovechar la oportunidad de que nuestra educación sea mucho más eficiente, es decir, que con los recursos que tenemos saquemos mayor provecho. Respecto a la concertada, la Consejera dice que ha hecho un esfuerzo, pero el problema viene de muy atrás y todavía no se les ha recuperado el 4,5 de la reducción que tuvieron en 2012 por el que se les quitó la paga extra. En Formación Profesional tenemos la oportunidad de la FP dual, pero el gran drama de Asturias es que no tenemos empresas».

Adrián Pumares (Foro): «Estos Presupuestos no solucionan la discriminación del profesorado asturiano respecto a otras Comunidades Autónomas, ni atiende a las reclamaciones de la enseñanza concertada, que continúa discriminada. Tampoco apuesta por las infraestructuras educativas, como demuestra la poca inversión destinada al C.P. Nuevo Roces (450.000 euros). Especialmente preocupante es que no se apueste por la FP dual, a pesar de que ayer lo reclamaron los agentes sociales. Existe el temor de que la construcción del nuevo centro de La Grandiella, en Avilés, no se aproveche para impartir nuevos ciclos formativos que permitan acabar con la desconexión entre la FP y el mercado laboral, sino que simplemente se reconozcan ahí ciclos formativos ya existentes en el CIFP y en los institutos de Avilés».

Grupo parlamentario de Podemos Asturias: «De momento no estamos valorando los presupuestos por consejerías, estamos escuchando las opiniones de las personas expertas y de la sociedad civil sobre las cuentas y, una vez conocidas y analizadas, valoraremos en conjunto. Hay que respetar el proceso de comparecencias porque si no lo hacemos estamos convirtiendo las comisiones parlamentarias en algo inútil y vaciándolas de contenido».