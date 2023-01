Nuevo retraso para la apertura de la Variante, que ya no llegará para las elecciones de mayo

La inauguración de la variante de Pajares se retrasa. La apertura de los túneles será una realidad indiscutible, pero la fecha aún está sujeta a muchos condicionantes. La delegada del Gobierno, Delia Losa, dio la primera pista en la mañana de ayer al reconocer que no se atrevía a ratificar que la Variante estaría lista en mayo, la última fecha comprometida por el Gobierno. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ratificaron después que es imposible concretar cuando estarán terminadas las pruebas de seguridad, salvo con un margen de "cuatro meses arriba o abajo". Finalmente, el Principado reconoció la "posibilidad" de que la Variante abra tras las elecciones de finales de mayo y pidió que la apertura sea "en el menor tiempo posible".

Fuentes del Ministerio aseguraron este jueves a LA NUEVA ESPAÑA que "los procedimientos de seguridad siguen su ritmo y afirmar ahora si será en mayo, junio o julio cuando entre en servicio la Variante de Pajares sería aventurar demasiado". El Ministerio se ciñe a destacar que la conexión ferroviaria, que reducirá de forma incuestionable los tiempos de viaje, "será una realidad después de décadas".

Las evaluaciones de seguridad que lleva a cabo Adif junto con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (un organismo independiente, aunque vinculado al Ministerio), se desarrollan con normalidad, "pero a veces se dan bien y otras hay que resetear todo el proceso". No será hasta dentro de unos dos meses, aseguraron fuentes próximas al Ministerio y al ente de infraestructuras ferroviarias, Adif, cuando se pueda dar con alguna exactitud una fecha de apertura. "Quien diga ahora una fecha clara está mintiendo".

Así pues, el Gobierno regional se prepara para que la apertura de la Variante no pueda producirse antes de las elecciones autonómicas. La cita con las urnas es el 28 de mayo y a día de hoy las fuentes consultadas dan por hecho que salvo un milagro no estará para esa fecha. Fue el Presidente, el socialista Adrián Barbón, quien arrancó del Ministerio el compromiso de que la Variante entrase en servicio en mayo. Entonces se atribuía ese anuncio a un intento de demorar la apertura para hacerla coincidir con las elecciones, pero ya entonces advertía el Ministerio era que sería difícil tenerla lista para esa fecha.

"El procedimiento para garantizar la seguridad de la Variante es complejo y el Ministerio está haciendo todo lo posible por agilizarlo", indicaron las fuentes consultadas. Así, se está trasladando de manera instantánea la documentación que requiere el organismo, en vez de esperar a que reclame al final de los trabajos aquella información que requiere. "Estamos tratando de evitar ineficiencias en ese proceso de evaluación para agilizar al máximo la puesta en servicio", recalca el Ministerio.

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, reclamó que la apertura se haga "en el menor tiempo posible" tras admitir como "una posibilidad" que la Variante abra después de las elecciones. "La prioridad absoluta debe ser garantizar la seguridad de los viajeros y la fiabilidad de la línea", indicó Calvo, quien recalcó que en ningún caso el debate sobre la fecha final de apertura debe "restar valor al salto histórico que la apertura de la Variante y la llegada de la alta velocidad supondrán para las comunicaciones de Asturias.

Delegada del Gobierno ya había afirmado que "l a Variante de Pajares entrará en funcionamiento este semestre, ya no me atrevo a decir más". Losa aseguró "la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que es la única autoridad legitimada para decir cuándo se abrirá, aún no se ha pronunciado…". Respecto a los tiempos de viaje, la Delegada del Gobierno se ciñó a los que estima el Ministerio: "dos horas y 43 minutos" cuando toda la infraestructura esté terminada y en servicio, "incluyendo el tramo León-La Robla", y "tres horas y pocos minutos" cuando se ponga en servicio este año.