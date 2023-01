La Variante vuelve a quedar sin fecha de apertura: Barbón sólo afirma que "será en los próximos meses"

La fecha de apertura de la Variante de Pajares va perdiendo precisión con cada día que pasa. El miércoles todavía era el mes de mayo, el jueves la Delegada del Gobierno borró esa posibilidad hablando genéricamente del “primer semestre” y este viernes, el presidente del Principado ha sido incluso menos específico, dejando el horizonte en un inconcreto “en los próximos meses”. “Las pruebas de seguridad están ralentizando” el camino hacia la puesta en servicio de los túneles, apunta Adrián Barbón con la conciencia de que ya no será posible abrirlos antes de las elecciones de mayo y refrenando sus ansias. Sólo afirma ya que el momento “depende de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Hasta que ellos no determinen la fecha, no puedo fijar plazos”. Sí aclaró, sobre los motivos de esta nueva demora en una inmensa lista de ellas, que los procesos de examen están siendo “más complejos y dificultosos de lo que se pensaba al principio”, que cuando uno de los parámetros no se ajusta a lo previsto “hay que volver a reiniciar todo” y que en esas circunstancias no es posible acotar con precisión un horizonte cierto de apertura. “Es en los próximos meses”, remató. “Puede que sea un retraso mínimo de unos meses”. “La exigencia del Gobierno ha sido siempre clara, que sea en el mínimo tiempo posible, y eso es lo que sabemos ahora”.

Barbón reconoció al fin que el plazo de mayo le generaba “un interés” en su condición de candidato a la reelección. Como presidente, no obstante, “quiero que se abra con todas las garantías de seguridad. Sería irresponsable cegarme a que la Variante se abra en mayo si eso supone poner en peligro la vida de los asturianos. Lo responsable es esperar a que se abra cuando pueda hacerse con todas las garantías de seguridad para los viajeros”. El jefe del Ejecutivo autonómico comparte, por lo demás, el “escepticismo” de una población vacunada por una década larga de plazos incumplidos, pero precisa que ahora es testigo, “lo hemos visto”, de que “las pruebas de seguridad se están haciendo ya”. “Lo que era una mala noticia”, resalta, era el planteamiento del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de barajar como posibilidad que la Variante se abriese con cortes puntuales de la línea entre Pola de Lena y Oviedo para acometer las obras de acondicionamiento del trazado. La pretensión de abrir la Variante con trasbordos en autobús o interrupciones del servicio ferroviario los fines de semana era señal de un profundo “desconocimiento de la realidad asturiana”, precisa Barbón, que ya ha quedado desactivado. “El Ministerio de Transportes y el Adif aceptan la posición clara y rotunda que ha manifestado el Gobierno del Principado y habrá que negociar cómo se ejecuta esa actuación sin que perjudique los tráficos”. Dicho de otra manera, “cuando se abra la Variante, los trenes llegarán a Oviedo y a Gijón”. La cumbre entre Barbón y el presidente de la Xunta para consensuar la exigencia del Corredor Atlántico será el viernes 27 en Santiago El Presidente anunció además que el Ministerio prolongará las pruebas de seguridad y no se restringirá al trayecto hasta Campomanes, sino que lo alargará a la línea hasta Oviedo y Gijón y que en las reuniones pendientes para definir el modelo de ejecución de la obra de adecuación en el trazado interurbano asturiano “vamos a hablar de todo. También para dejar prevista cualquier obra futura”, en referencia a la posibilidad de aprovechar para instalar el triple hilo de Lena en adelante que reclaman algunos técnicos. El Gobierno, sostiene Barbón, sabe o intuye que la apertura de la Variante se vuelve a retrasar desde “las últimas semanas”. “Se nos ha venido advirtiendo, porque cada semana mantenemos reuniones y ya se veía que las pruebas se estaban retrasando y que algunas se tenían que repetir”. Con respecto al informe del Adif que ha desatado las especulaciones sobre los posibles cortes de fin de semana entre Pola de Lena y las grandes ciudades asturianas, Barbón recalca lo mismo que los responsables ministeriales y del operador ferroviario, que la propuesta estaba contenida “en un documento técnico que era un borrador de intenciones y no había pasado aún ningún filtro político. Estos informes no concluyen nada hasta que van a una licitación y se fijan las condiciones”, concluye. Es en esa fase “cuando se habla con nosotros”. Lo dice para justificar que no conocieran los planes del Adif, que “lo que hace es fijar las posibles afecciones al sistema ferroviario durante al obra, pero hasta que no haya una licitación es una previsión técnica que no tiene ningún recorrido más. No hay más que ver que en cuanto lo supimos fijamos nuestra posición de forma contundente y que tanto el Ministerio como el Adif han reconocido que de lo dicho en ese documento, nada”. Sin salir del entorno de las comunicaciones ferroviarias, Adrián Barbón anunció que su cumbre con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para consensuar su postura “exigente” ante el Gobierno de España respecto al cumplimiento de sus compromisos en torno al Corredor Atlántico se celebrará en Santiago de Compostela el próximo viernes 27.