El Gobierno eleva el dinero para ampliar la oferta de Medicina, 55.000 euros por plaza

Hasta 55.000 euros por cada nueva plaza creada en Medicina. Ese es el dinero que recibirá la Universidad de Oviedo si decide aumentar el curso que viene su oferta actual en primero del grado sanitario. La cantidad fue acordada ayer en la comisión delegada del Consejo de Política Universitaria y mejora la propuesta inicial que hizo el Gobierno central a los decanos, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA: 49.000 euros. El Rectorado, que de momento no se ha pronunciado, tiene un plazo máximo de una semana para comunicar a la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad si finalmente incrementará las plazas de Medicina para el curso 2023/24 o se quedará como está, con 150 de nuevo ingreso.

Con está financiación, los Ministerios de Universidades y de Sanidad pretenden atajar la escasez de médicos existente tanto en Asturias como en el resto del país. No obstante, la medida tardará en tener su efecto, ya que la carrera dura seis años más los cuatro del MIR. Según lo acordado ayer, la Universidad de Oviedo podría recibir 15.000 euros para gasto corriente y otros casi 40.000 euros para inversiones por cada plaza de Medicina que aumente para el próximo curso. Eso hace un total de 55.000 euros por plaza y año. Si además, la institución académica asturiana incrementa de un tirón –el ascenso puede hacerse de manera progresiva– un 5% sus plazas, recibirá otros 60.000 euros a nivel global.

El objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es que todas las universidades incrementen un 15% su oferta de entrada al grado de Medicina. En el caso de Asturias, actualmente se ofrecen 150 plazas, a las que ahora podrían sumarse otras 23 hasta hacer un total de 173. De esta manera, la Universidad de Oviedo percibiría un máximo de 1,3 millones de euros, una partida que se consolidaría en años sucesivos, según el Ministerio.

A la reunión de ayer asistió la directora general de Universidad, Cristina González, quien valoró positivamente el reparto de fondos, ya que permitirá, dijo, a las instituciones académicas "incrementar sus plazas en los estudios de Medicina en función de su disponibilidad y progresivamente". La Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad solicitará, según indicó ayer, a la Universidad de Oviedo el número de plazas que prevé incrementar en los estudios de Medicina el próximo curso para trasladárselo al Ministerio de Universidades en el plazo máximo de una semana. El reparto de fondos, concreta el equipo de Borja Sánchez, se realizará mediante un real decreto del Ministerio de Sanidad.

El Rectorado no ha anunciado por ahora su decisión. En todo caso, el viernes lleva a Consejo de Gobierno, para su aprobación, la oferta de plazas, tanto de grado como de máster, para el próximo curso. Será, por tanto, ese día cuando se sepa si la Universidad de Oviedo acepta la financiación y eleva su oferta o no. Lo que sí dejó claro la semana pasada Ignacio Villaverde es que un hipotético aumento de plazas no puede suponer una merma de la calidad formativa, porque está en juego el prestigio de la Facultad de Medicina y de Ciencias de la Salud. Prueba de esa calidad es que año tras año, el grado de Medicina deja a decenas de estudiantes fuera.

Este curso recibió 4.666 solicitudes para 150 plazas, si bien hay que tener en cuenta que la mayor parte de los jóvenes que aspiran a estudiar Medicina se preinscriben en varias facultades, y después eligen la que más le interesa. La nota de corte fue de 12,884 puntos, la más alta de todas las titulaciones que oferta la institución académica.