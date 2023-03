Geografía, con el mismo problema que las ingenierías: faltan chicas (solo son 10 de un total de 68 estudiantes)

En primero del grado de Geografía hay este año 23 estudiantes y solo 3 de ellos son mujeres. Peor aún: en toda la carrera –sumando los cuatro cursos– únicamente hay 10 chicas de un total de 68 alumnos. Es decir, ellas no representan ni el 15% de la matrícula.

El problema no es nuevo –lleva años arrastrándose– ni único de Asturias –también sucede en otras comunidades autónomas–, pero la escasez de alumnas en Geografía preocupa cada vez más en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. Tanto es así que un grupo de profesoras han iniciado el proyecto "Geografía para ellas", consistente en acercarse a los institutos y realizar salidas de campo con las estudiantes para dar a conocer la profesión y las "muchas" salidas laborales que ofrece. La primera de estas actividades se realizó este mes en la comarca del Nora, con 42 chicas de Siero, Noreña y Llanera. La idea de Cristina García Hernández y Marta Herrán Alonso, profesoras del departamento de Geografía y promotoras de esta iniciativa, es recorrer los concejos asturianos.

¿Qué ha pasado para que Geografía se ha masculinizado y tenga cifras de representación femenina similares a las ingenierías? No se sabe muy bien. La brecha se abrió, explica Cristina García, en el momento en el que los estudios de Geografía se separaron de los de Historia. "Antes, los estudiantes empezaban la carrera juntos y luego se especializaban. Cuando llegó la licenciatura, Geografía empezó a masculinizarse. Quizá desde fuera los estudios territoriales se vean como más áridos, más técnicos, menos relacionados con la vertiente social...", analiza García. Pero para nada es así y eso son los muros que las profesoras universitarias pretenden derribar en "Geografía para ellas".

Cristina García lanza un mensaje a las jóvenes: "La Geografía es una carrera que ofrece múltiples oportunidades laborales. No solo la docencia, que no es ni tan siquiera la mayoritaria. Hay titulados trabajando en sistemas de información geográfica, en consultoría ambiental, en ordenación del territorio, en demografía...". Esta profesión es, en definitiva, "muy transversal" y "te ayuda a entender mejor el mundo en el que vives y sus problemas". De hecho, retos como la crisis demográfica –que la sufre de forma especial Asturias– y el cambio climático es cosa de geógrafos. De geógrafos y de geógrafas. "Necesitamos que las chicas se animen a estudiar esta carrera, porque ganaríamos todos. Al final, cuando no existe equilibrio entre hombres y mujeres en una disciplina, la ciencia también queda un poco coja", afirma Cristina García.

En los colegios e institutos, dice la investigadora, hay, además, "una pequeña porción de profesorado que ha estudiado Geografía". La mayoría son historiadores y, aunque la asignatura "se imparte perfectamente", quizá no se llega a explicar del todo bien qué hace un geógrafo.

Un paso más para aproximar la Geografía a las aulas de instituto es la celebración de la Olimpiada, que se celebrará precisamente mañana en el campus del Milán. A la prueba regional –los tres primeros clasificados irán a la fase nacional– asistirán alumnos de 2º de Bachillerato de toda Asturias, que deberán responder a 50 preguntas tipo test.