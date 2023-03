"El problema del ferrocarril asturiano está en Madrid", claman exmandatarios de Feve

"El problema del ferrocarril asturiano está en Madrid". La afirmación, lanzada por un antiguo dirigente de Feve, ha sido corroborada por varios empleados de Renfe y Adif, y por el propio presidente del comité de empresa de la operadora pública en Asturias, Francisco Barros. La explicación a ese clamor es, por un lado, el supuesto abandono de la red de vía estrecha desde hace decenios, y por otro que las escasas obras que se están ejecutando y los cortes de tráfico que provocan solo tienen a juicio de los denunciantes una explicación: "Se decide todo desde despachos alejados de la realidad ferroviaria asturiana por personas que desconocen absolutamente el territorio y, en especial, el ancho métrico".

Todos los consultados señalan como "ejemplo perfecto" de esta situación el corte total del servicio que desde el pasado 1 de septiembre afecta al tramo El Berrón–Laviana, en la línea Gijón–Laviana, por las obras de renovación integral de la vía. Aunque el plazo de ejecución de la obra quedó establecido en 22 meses, Adif anunció que la suspensión del servicio duraría medio año, por lo que la línea debió abrir de nuevo el primer día de este mes. No ha sido así, y ahora Adif calcula que el corte se prolongará dos meses más de lo anunciado, hasta mayo, aunque los miembros de la plataforma por el soterramiento de Langreo creen que no circularán trenes, al menos, hasta finales de junio. Estos vecinos acertaron en su anterior augurio: la obra no acabó el 1 de marzo, como se había prometido, sino que se prolongará "mucho más allá" en el tiempo.

El presidente del comité de empresa de Renfe, muy a su pesar, se apunta a las críticas. No entiende que se lleven ya más de seis meses de corte total entre El Berrón y Laviana. En su opinión, las obras deberían haberse realizado en horario nocturno, "como se hizo toda la vida", para no afectar a las circulaciones. "Así se hizo, por ejemplo, en los años noventa cuando se renovó el tramo Gijón–Pola de Lena", rememoró Barros, quien apuntó que hubiera resultado preferible que la obra durara "dos, tres o cuatro años", pero con obras únicamente nocturnas, para no afectar al servicio.

En relación con las obras de renovación integral de vía en la línea Gijón–Laviana, Adif confirmó que la apertura del tramo El Berrón–Laviana está prevista "para el próximo mes de mayo". El tramo Gijón–El Berrón, por su parte, "mantiene las circulaciones, al estar los trabajos programados en banda nocturna", indicó la administradora de las infraestructuras.

Esta actuación fue adjudicada por 30,3 millones de euros, pero Adif ha encargado varios contratos de suministros de materiales (traviesas, carril y balasto) que suponen un gasto adicional de 19 millones de euros. El proyecto prevé la renovación, adecuación y modernización integral de 45 de los 49 kilómetros que suma el tramo. Renfe ofrece transporte alternativo por carretera en los trayectos afectados de la línea.

Adif, asimismo, ha levantado el cruce perpendicular de vías de El Berrón (Siero), único de esas características en España, en el que confluyen dos vías de la línea Oviedo–Santander y otras dos de Gijón–Laviana. De esas cuatro vías solo una de Oviedo–Santander está en la actualidad operativa. "Están haciendo una obra que, en otros tiempos, hubiera llevado una noche o, como mucho, una noche y una mañana. Esa es la sensibilidad de los dirigentes de Renfe y Adif", clamó el dirigente de Feve consultado.

El de El Berrón es el principal nudo ferroviario del sistema de cercanías de vía estrecha de Asturias. Su remodelación tiene como principal objetivo acabar con las restricciones de velocidad impuestas por el mal estado de la intersección. También se ampliarán las losas sobre las que se sitúan las vías para, de esa manera, facilitar las operaciones de reparación en caso de producirse roturas del carril. Adif, que adjudicó en abril del año pasado en 217.555 euros a la empresa Comsa la remodelación de la travesía de vías que resuelve el cruce. El plazo de ejecución quedó establecido en seis meses.

La idea inicial era que la reforma de esta intersección quedara lista para finales de 2022, cuando se preveía que estuvieran ya en marcha las obras de renovación integral de la vía de cercanías de ancho métrico entre las localidades de Colloto e Infiesto, a través de El Berrón, Pola de Siero y Nava; una obra que fue adjudicada en julio del año pasado en 17,25 millones de euros. Aún no ha comenzado.

¿Qué explicación ofrece Adif sobre el levantamiento del cruce de El Berrón? Que se trata de una "obra de mantenimiento", cuyo objeto es "la sustitución de la travesía, que es un aparato de vía que permite el cruce con continuidad de dos vías, o como en este caso de cuatro vías, sin posibilidad de paso de una a otra". Para ello, según detallaron fuentes del administrador ferroviario, ha sido necesario suprimir el tráfico de la vía 1 de la estación de El Berrón, aunque "es importante aclarar que no se ha dejado la línea Oviedo–Santander en vía única", matizaron.

Pero hay más: el tráfico de trenes entre Asturias y Galicia por la vía de Feve quedará cortado al menos durante 20 días el próximo mes de abril. Los planes del Ministerio de Transportes pasan por cortar la vía, a partir Ribadeo en dirección Ferrol, en principio del 10 al 30 del mes que viene, en horario continuo, por un problema en una carretera que obliga a realizar obras que afectan a la vía. La orden de realizar los trabajos en la carretera y cortar el servicio ferroviario ha sido emitida por el Ministerio. La pregunta lanzada por el antiguo dirigente de Feve es clara: "¿Quién defiende al ferrocarril? Cortan por obras en una carretera cuando empiezan los trenes turísticos. ¿Cómo viajarán los clientes?". Su impresión es que en Madrid el tren "no importa nada".

Y es que el corte en la línea de Feve Oviedo–Ferrol afectará a los primeros viajes de la temporada del convoy de lujo Transcantábrico. Así, los pasajeros no podrán viajar en tren desde Ribadeo a Viveiro, como está previsto para la séptima jornada del viaje, y tendrán que hacerlo en autobús. Lo mismo les ocurrirá a los pasajeros que realicen el viaje en sentido contrario, de Santiago de Compostela a San Sebastián.