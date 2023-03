Hasta Alcaraz se une al "alonsismo"

Esto del "alonsismo", el genuino movimiento de apoyo en las redes a Fernando Alonso Díaz, es un fenómeno sociólogo. No es que el ovetense no lo merezca, no, pero la pasión de sus fieles merece ser diseccionada por los más sesudos analistas. Cada veinteañero del país idolatra al cuarentón campeón asturiano. Alonso es, además, una máquina de "claims" publicitarios. Primero fue "El Plan", una supuesta trama que le llevaría a ser campeón del mundo. Nunca importó que no estuviera ni cerca. Ahora, es el 33. El número mágico. El objetivo. El Santo Grial. La cifra de victorias que alcanzará el asturiano cuando gane, que será pronto, su próxima carrera. ¡Todos con el 33!

El último en unirse al movimiento es otro joven que se come el mundo a bocados, sin masticar. Carlos Alcaraz Garfia, juvenil murciano que la rompe a raquetazos, ganó su partido en la cálida atmósfera de Miami y dejó un mensaje con rotulador sobre la cámara que le seguía. "33? Soon": o sea, "¿33? Pronto". Los americanos, amantes de las conspiraciones, buscaban el sentido oculto de su dedicatoria mientras la legión de "alonsistas" en las redes sociales lo celebraban con más ímpetu que un gol en el 90. Ya lo avisó Ramón Melendi Espina años atrás: "Fernando Alonso I, coronado rey del viento". Y de la muchachada que le profesa amor incondicional en las redes y espera con ilusión la 33. Será "soon". Seguro.