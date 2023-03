En la celebración del trigésimo cumpleaños de la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA), todos dicen que "el turismo rural no es lo que era", pero a la vez, también, que el turista sigue viniendo a buscar "el turismo rural de siempre". Con ese espíritu de fidelidad al origen y vocación modernizadora se festejaron ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA los treinta años del asociacionismo en un sector que la consejera de Cultura, Berta Piñán, presentó como "el corazón del modelo turístico asturiano" y, a la vez, "un ejemplo de integración y activación del territorio", un "motor de actividad económica y social" y un colectivo de "auténticos agentes dinamizadores en la lucha contra la despoblación". El acto contó con el patrocinio de la Caja Rural de Asturias, Wanacars y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo.

Los empresarios, titulares de "nanoempresas" contra viento y marea y en entornos a veces nada fáciles, se hicieron un homenaje que repasó su trayectoria y sus desafíos de futuro, que celebró su capacidad de resistencia y señaló el camino hacia un porvenir de "digitalización", búsqueda de una voz conjunta que haga fuerza para defender los intereses del colectivo en España o perfeccionamiento de las estrategias de comercialización de su producto.

Las treinta velas que sopla ARCA le recuerdan a la Consejera que el subsector rural "no es cosa nueva en Asturias" y que esta región fue "pionera" en reinventar el campo como lugar de vacaciones desde que la rectoral de Taramundi renació como alojamiento en 1986. El abundante camino recorrido desde entonces enseña, a su juicio, que "el turismo rural representa el exponente más claro del modelo de desenvolvimiento turístico que Asturias defiende e impulsa desde hace cuatro décadas y que tiene la sostenibilidad y el entorno natural en el ADN. La marca ‘Paraíso natural’ tiene ese mensaje claro y nos ha situado como referente nacional e internacional del turismo de naturaleza", resalta. En ese contexto, Piñán aprovechó la fiesta de cumpleaños de ARCA para festejar en realidad la vitalidad de este sector que, "gracias a la labor de muchas personas que habéis bregado con convencimiento, esfuerzo y apasionada ilusión, se ha convertido en fuente de riqueza para nuestros pueblos con un modelo de desarrollo que respeta y revaloriza las costumbres, los paisajes, los productos y las tradiciones".

La titular de Cultura destacó "el papel fundamental del asociacionismo" en el éxito que ha acumulado el turismo rural al proyectar "la importancia de nuestro patrimonio y la condición de ARCA de "referente ineludible" en esa fuerza común del empresariado turístico asturiano. "Hacer balance siempre es necesario, pero mirar adelante resulta imprescindible", advirtió también la Consejera, haciendo votos por un futuro que encare "la modernización y digitalización del sector" y destacando "la oportunidad única" que se abre para el turismo asturiano después del récord de visitantes y pernoctaciones que alcanzó la región en 2022. Para hacerle frente, subrayó, "el turismo dispone de un presupuesto histórico de treinta millones de euros a los que se van a incorporar 26,6 procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia". Es una ocasión para acometer "una transformación que afiance a Asturias como destino turístico prioritario en el siglo XXI".

Jaime García y el futuro: de la digitalización a la «promoción en los mercados emisores»

Ángel Iglesias, primer presidente de la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA), retrocedió ante sus colegas hasta el día de principios de los noventa en el que vio "la necesidad de crear una asociación de casas rurales como interlocutor entre la administración y un sector que empezaba a despegar". Eran siete y pronto supo que su previsión sobre el despegue de la actividad era verdad. La tarea de hacer fuerza en pos de intereses comunes se reveló pronto como una empresa compleja. "La gente del campo era reacia a ver un futuro en todo esto", recuerda, "pero nosotros sabíamos que lo tenía".

Hasta tal punto que desde entonces "han pasado muchas cosas". En la mesa redonda en la que Iglesias intervino ayer, junto al presidente actual de la entidad, Jaime García, y otros compañeros del sector, el fundador compuso un inventario del terreno recorrido que dejó para García los grandes desafíos del futuro, que no son pocos. Metió en el mismo saco de las ventajas y los retos la necesidad absoluta de la "digitalización", en la gestión y la promoción, y añadió la constancia de la urgencia de "mejorar la comercialización segmentando más la oferta". "No queremos quitar recursos a los ayuntamientos", siguió, pero les advirtió de que "tenemos que hablar de la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)" y de su impacto sobre la rentabilidad de los alojamientos. "La conectividad a internet sí ha mejorado", agradeció, y es evidente que ayuda que las conexiones aéreas de Asturias hayan pasado recientemente de quince destinos a 29, pero también "necesitamos", avisa, "organizar esos mercados emisores para que no pase como recientemente en Cantabria, cuando un vuelo de Alicante llegó con tres pasajeros. Necesitamos una garantía de continuidad y promoción en los lugares de origen", destaca. Como parece que también llegará el AVE, "habrá que pensar" igualmente "en la movilidad" desde las estaciones terminales de la alta velocidad, concluye.

Premio para la fidelidad y el apoyo empresarial

ARCA celebró su trigésimo cumpleaños haciendo regalos. O más bien reconociendo y agradeciendo los apoyos recibidos en tres decenios de fusión de fuerzas para el refuerzo de los alojamientos rurales asturianos. En nombre de todos los que han dado sustento a la organización recibieron el reconocimiento tres personas. María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), recogió el tributo al respaldo e "impulso" que ha prestado la patronal "a las empresas del sector". Isabel Chaves, directora comercial de la empresa de software para la gestión turística Mister Plan, fue reconocida "por su apoyo en los últimos veinte años a la mejora de la gestión del turismo rural y la digitalización", y Pradina Menéndez, propietaria de las Casas Rurales Pradina, en Luanco, fue la adjudicataria de un premio que reconoce en realidad a "todas las personas que como ella han traído a ARCA hasta nuestros días, fieles asociados con ánimo positivo y constructivo", reza el resumen de los motivos de los galardones.

La importancia de "una voz nacional" para captar fondos y "digitalizar" y "profesionalizar" el sector

Joaquín Sanz tiene una casa rural en la Sierra de Cameros (La Rioja), preside la asociación regional del sector y es el director de comunicación de la Federación Digital del Turismo (Feditur). En esa triple condición habló ayer, en diálogo con David Codón –presidente de la junta local de Otea Oviedo–, de cómo modernizar el sector sin perder de vista la cercanía con el huésped, de la fuerza del asociacionismo turístico y de la digitalización. De ésta dice que a los establecimientos les urge "para la comercialización" y tal vez no tanto como servicio. Recordó cómo se hace el silencio cada vez que a unos clientes les dice "no hay wifi" y concluye que "hay que tenerla", aunque quizá tengan "que desanimar a usarla". Ese dilema respecto a la tecnología no existe respecto a la certeza absoluta de que "necesitamos una voz nacional". Identifica ahí uno de los propósitos principales de Feditur, que existe desde hace dos años y reúne a una decena de asociaciones –entre ellas ARCA–, se refuerza recordando que "no oí a nadie hablar de turismo rural durante la pandemia" y habla de "colaborar con Asetur, la asociación española de turismo rural, para tener esa voz ayudar a buscar fondos europeos que nos faciliten la digitalización y recursos para nuestras asociaciones que nos permitan profesionalizar todo el sector".

La oficina de turismo virtual y personalizada: una app con la oferta de ocio cocinada al gusto del alojamiento

El acto de reconocimiento por los treinta años de ARCA pronunció varias veces la palabra "digitalización" y Alfonso Gálvez enseñó en qué consiste. Es el socio fundador de "Exploravia", una "plataforma de promoción turística" para hacer digital la guía de turismo de toda la vida, y el responsable de "Asturias en tu mano", una aplicación que persigue justo lo que dice de ella su nombre, reunir las posibilidades de ocio de la región en el teléfono móvil de las personas que la visiten. Mientras reproducía la experiencia del usuario a la vista de los asistentes, explicó que la peculiaridad de la herramienta "se basa en que sea el alojamiento el difusor, el que promociona los recursos turísticos que hay en su entorno". Ellos crean "aplicaciones muy pequeñas", que confeccionan la oferta al gusto de cada alojamiento, y ya han adaptado a Asturias esta suerte de "oficina de turismo virtual". Con la guía del presidente de ARCA, Jaime García, la versión asturiana combina las recomendaciones de cada establecimiento con el acceso a la información "más general" que proporcionan las comarcas turísticas o los concejos. "Se puede cargar la app de un alojamiento, pero también la de un ayuntamiento o comarca", resume, así que "Asturias en tu mano" viene a ser "el nombre perfecto".

"Movilidad en formato 360 grados" para proporcionar un servicio integral al turista rural

De destacar la importancia de proporcionar alternativas de movilidad al turista se ocupa Miguel González, gerente de la empresa Wanacars, cuando cuenta que su firma de mucho más que alquiler de coches "proporciona movilidad en formato 360 grados". Disponen, cuenta el directivo, de "una flota de vehículos de diferente tamaño, plazas y capacidad de carga para facilitar los desplazamientos que se precisen en cada momento, pudiendo alquilarlos de un día a cinco años". La tecnología con dispositivos de geolocalización y el acceso a los vehículos a través de una app "evita colas" y facilita su disponibilidad "24 horas los 365 días del año", destaca, señalando sus puntos de recogida y entrega en la estación de autobuses de Oviedo, la ferroviaria de Gijón y el aeropuerto de Asturias. "Cuando se nos planteó la oportunidad de colaborar" con la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA), "no tuvimos ni una sola duda", señala. "Tenemos muy claro hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos y entendimos que éste era un sitio en el que queríamos estar".